Son dakika haberi... Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy: "Ukrayna'nın provokasyonları nedeniyle ateşkesin şu anda iyi bir seçenek olduğunu düşünmüyoruz" - Son Dakika
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Son dakika haberi... Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy: "Ukrayna'nın provokasyonları nedeniyle ateşkesin şu anda iyi bir seçenek olduğunu düşünmüyoruz"

25.04.2022 22:19
Son dakika haberi... Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy: "Ukrayna'nın provokasyonları nedeniyle ateşkesin şu anda iyi bir seçenek olduğunu düşünmüyoruz"

Edinilen son dakika haberine göre Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, "Ukrayna'nın provokasyonları nedeniyle ateşkesin şu anda iyi bir seçenek olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, " Ukrayna'nın provokasyonları nedeniyle ateşkesin şu anda iyi bir seçenek olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy Rus basınına Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın insani koridor çabalarını baltaladığını savunan Polyanskiy, "Ukrayna insani koridorlar açma çabalarımızı baltalıyor, bu nedenle ateşkesin şu anda iyi bir seçenek olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü bu ancak Ukrayna güçlerinin yine bir araya gelip Bucha örneğinde olduğu gibi daha fazla provokasyon gerçekleştirmesine fırsat oluşturur. Bu ateşkes için şu anda herhangi bir gerekçe görmüyorum" dedi.

Ukrayna'nın Rusya aleyhinde asılsız suçlamalarla provokasyon hazırlığında bulunduğunu fakat kendilerinin buna karşın BM'yi bilgilendirdiklerini ifade eden Polyanskiy, "Durum çok endişe verici. Savunma Bakanlığımız, Kiev rejiminin ABD'nin desteğiyle Rus Silahlı Kuvvetlerini kimyasal, biyolojik ve taktik nükleer silah kullanmakla suçlamak için kademeli olarak provokasyonlar hazırladığına dair verileri toplamaya devam ediyor. Rusya, Kiev tarafından hazırlanması amaçlanan provokasyonlara dair raporları BM'nin dolaşımına soktu" dedi.

"Batı medyası, Rusya'nın Bucha vakasında dahli bulunmadığını itiraf etmeye başladı"

Batı medyasında çıkan haberlere göre Rus ordusunun Bucha kentinde sivil ölümlerden sorumlu olamayacağını savunan Polanskiy, "Batılı medya kuruluşlarında kısa süre önce yer verilen bazı haberler, Rus ordusunun Bucha vakasına katılmış olamayacağını kanıtlıyor. Özellikle hafta sonu Guardian'da yer alan yazıya dikkat çekmek isterim. Yazıda sivillerin tüfekle değil, topçu atışları sonucunda olduğunu teyit ediyor. Yazıda insanların misket bombası ve metal parçacıklarla donatılmış top mermileriyle öldürüldüğüne dair bilgi de yer alıyor. Bu durum Bucha'daki iki iddiayı çürütüyor. Birincisi insanların vurulduğu iddiası, ikincisi bunu Rus ordusunun yaptığını. Rus ordusunun Bucha'da bulunduğunu anlamak için askeri uzman olmaya gerek yok. Rus ordusu bulunduğu şehri bombalamaz" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy: 'Ukrayna'nın provokasyonları nedeniyle ateşkesin şu anda iyi bir seçenek olduğunu düşünmüyoruz' - Son Dakika


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