Üçlü dışişleri bakanları toplantısından ilk görüntüler
ANTALYA - Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna- Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın katılımıyla Antalya'da düzenlenen üçlü barış zirvesi başladı. Görüşmenin ardından taraflardan Kuleba'nın basın toplantısı yapması bekleniyor.
Kaynak: İHA
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