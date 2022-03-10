Son dakika haberi | Üçlü dışişleri bakanları toplantısından ilk görüntüler - Son Dakika
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Son dakika haberi | Üçlü dışişleri bakanları toplantısından ilk görüntüler

10.03.2022 12:11

Son dakika haberleri... Üçlü dışişleri bakanları toplantısından ilk görüntüler Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı.

Üçlü dışişleri bakanları toplantısından ilk görüntüler

ANTALYA - Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna- Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın katılımıyla Antalya'da düzenlenen üçlü barış zirvesi başladı. Görüşmenin ardından taraflardan Kuleba'nın basın toplantısı yapması bekleniyor.

Son dakika haberi | Üçlü dışişleri bakanları toplantısından ilk görüntüler
Son dakika haberi | Üçlü dışişleri bakanları toplantısından ilk görüntüler
Son dakika haberi | Üçlü dışişleri bakanları toplantısından ilk görüntüler

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Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı! Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı! Antalya'da üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı Antalya'da üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı Antalya'da Ukrayna zirvesi: Kiev hükümeti 'topraklarımızı Rusya ile pazarlık unsuru yapmayız' diyor Antalya'da Ukrayna zirvesi: Kiev hükümeti 'topraklarımızı Rusya ile pazarlık unsuru yapmayız' diyor

Antalya, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Üçlü dışişleri bakanları toplantısından ilk görüntüler - Son Dakika


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