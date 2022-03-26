Son dakika haberi... Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Gerashchenko: "Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu hastanede tedavi ediliyor" - Son Dakika

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun kalp krizi geçirdiğini ve hala hastanede tedavi gördüğünü iddia etti.

Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ilk gününden itibaren birçok defa Rus medyasında görünen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile toplantılar gerçekleştiren Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bir anda ortalıktan kaybolmuştu. 12 gün boyunca nerede olduğu açıklanmayan Şoygu, 24 Mart'ta Putin'in başkanlık ettiği güvenlik konseyi toplantısına katılmıştı. Ekranlarda çok kısa sürede görülen Şoygu'nun, konuşması sırasında sesi de yayına verilmemişti. Rusya'daki Şoygu spekülasyonunun önü kesilmeye çalışılırken, yayınlanan görüntülere rağmen bazı kesimler Şoygu'nun sağlık durumunun iyi olmadığı yönünde açıklamalarda bulundu. Ukrayna tarafı da bu iddiaları bir adım öteye götürerek, Şoygu'nun bir hastanede tedavi altında tutulduğunu iddia etti. Bu iddiaları gündeme getiren Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Şoygu kalp krizi geçirdi. Bu nedenle Mart ayı ortasından beri kamuoyu önüne çıkmadı. Şoygu, Ukrayna'daki askeri operasyonlardaki başarısızlığı nedeniyle Putin'in sert tepkisi sonrası kalp krizi geçirdi. Şuan ana ordu karargahında tedavi görüyor. Şuan Nikolay N. Burdenko kliniğinde" iddialarını ortaya attı. - KİEV