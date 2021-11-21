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Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Trabzon'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Trabzon'da konuştu Açıklaması

21.11.2021 17:49
Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Trabzon'da konuştu Açıklaması

Edinilen son dakika haberine göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Her zaman söylediğimiz gibi ve Yeniden Refah Partimizi kurduğumuz günden itibaren açıkça ifade ettiğimiz gibi biz Yeniden Refah Partisi olarak, milli görüş olarak doğruya her zaman 'Doğru' deriz, yanlışa da kim yapmış olursa olsun 'Yanlış' deriz.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Her zaman söylediğimiz gibi ve Yeniden Refah Partimizi kurduğumuz günden itibaren açıkça ifade ettiğimiz gibi biz Yeniden Refah Partisi olarak, milli görüş olarak doğruya her zaman 'Doğru' deriz, yanlışa da kim yapmış olursa olsun 'Yanlış' deriz." dedi.

Erbakan, Trabzon'da Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen Başmüşait Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, Necmettin Erbakan için Trabzon'un önemine işaret etti.

"Her zaman söylediğimiz gibi ve Yeniden Refah Partimizi kurduğumuz günden itibaren açıkça ifade ettiğimiz gibi biz Yeniden Refah Partisi olarak, milli görüş olarak doğruya her zaman 'Doğru' deriz, yanlışa da kim yapmış olursa olsun 'Yanlış' deriz." ifadesini kullanan Erbakan, partileri kurulduğu günden bugüne kadar geçen 3 senelik zaman zarfında bu görevlerini ifa ettiklerini söyledi.

İktidarın yaptığı iyi şeyler olduğunu ve bunları tebrik ettiklerini kaydeden Erbakan, bazı konularda ise eleştirilerde bulundu.

Erbakan, muhalefeti de eleştirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mevcut iktidar gidecek de yerine ne gelecek? Şu andaki asıl meselemiz bu. Yağmurdan kaçarken doluya mı tutulacağız, yoksa ferasetle hareket edip doğru bir seçim mi yapacağız? Her gün, her akşam gazetelerde, televizyonlarda cilalanan, parlatılan, havası ve parası çok olan birtakım malum muhalefet partilerini mi seçeceğiz? Bu muhalefet partilerini seçersek bu mevcut durumdan daha iyi bir noktaya gelir miyiz? Elbette hayır. Bu havası ve parası çok olan muhalefet partilerinden, akşamları televizyonda görmeye alışık olduğunuz malum muhalefet partilerinden bu ülkeye, bu millete bir hayır gelmesi mümkün değil. Çünkü bu malum muhalefetin içerisinde 28 Şubat olayları sırasında tanklara selam duranlar var. Bunlar iktidara gelseler bu ülkeye, bu millete ne verecek?"

Ayasofya'nın cami olmasını kabullenemeyenlerin olduğunu savunan Erbakan, "Bu yanlış oldu, müze olması gerekirdi.' diyor, geldiği zaman Ayasofya'yı tekrar müzeye çevirecek. 'Gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi'ne geri döneceğiz.' diyenler var. 'İstanbul Sözleşmesi benim eserim, bu eserimle gurur duyuyorum.' diyenler var. Bunları getirdiğiniz zaman bugünkünden daha iyi bir tablo olmayacak. Şu zihniyeti, şu geçmişe sahip olan muhalefetle bu ülkeye, bu millete, bu İslam alemine ne hayır gelir Allah aşkına." diye konuştu.

Toplantı, basına kapalı devam etti.

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Trabzon'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Trabzon'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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