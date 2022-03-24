ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail, Batı Şeria, Fas ve Cezayir'i ziyaret edecek - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail, Batı Şeria, Fas ve Cezayir'i ziyaret edecek

24.03.2022 20:09
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail, Batı Şeria, Fas ve Cezayir'i ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail-Filistin ilişkileri ve İran'ın bölgede istikrarı bozan faaliyetleri hakkında görüşmek üzere 26-30 Mart tarihleri arasında İsrail, Batı Şeria, Fas ve Cezayir'e bir dizi ziyaret düzenleyecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna- Rusya savaşı, İsrail- Filistin ilişkileri ve İran'ın bölgede istikrarı bozan faaliyetleri hakkında görüşmek üzere 26-30 Mart tarihleri arasında İsrail, Batı Şeria, Fas ve Cezayir'e bir dizi ziyaret düzenleyecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 26-30 Mart tarihleri arasında İsrail, Batı Şeria, Fas ve Cezayir'e bir dizi ziyaret düzenleyecek. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Blinken ziyaretine İsrail ve Batı Şeria'dan başlayacak. İlk olarak İsrail'de Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog, Başbakan Naftali Benet ve bazı diğer hükümet yetkilileri ile görüşmeyi planlayan Bakan Blinken burada ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan değişmez desteğini vurgulayacak" denildi.

Blinken'ın İsrail-Filistin meseleleri, bölgesel ve küresel sorunlar hakkında istişarede bulunacağı aktarılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Blinken ayrıca Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve bazı sivil toplum temsilcileri ile bir araya gelerek Filistin halkı için özgürlük, güvenlik ve refahın güçlendirilmesi ve ABD-Filistin ilişkilerinin geliştirilmesi hakkında görüşecek" denildi.

Blinken'ın Abbas ile görüşmesinin ardından Fas'a giderek mevkidaşı Nasır Burita ile bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin yanı sıra insan hakları ve temel özgürlüklerin geliştirilmesi hakkında görüşeceği ifade edilen açıklamada, "Blinken, burada ayrıca Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid en-Nehyan ile de buluşarak bölgesel güvenlik ve uluslararası gelişmeleri tartışacak" denildi.

Açıklamada, "Blinken gezisinin son durağı olan Cezayir'de ise Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve Dışişleri Bakanı Ramazan Lamamra ile bölgesel güvenlik ve istikrar, ticari işbirliği, insan hakları ve temel özgürlüklerin geliştirilmesi konusunda görüşme yapacak. Cezayir'de ayrıca Afrika'nın en büyük ticaret fuarı olan Cezayir Ticaret Fuarı'na ülkesi adına katılacak" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Blinken'ın ziyareti sırasında buluştuğu tüm liderlere Rusya'nın saldırısı karşısında ülkesinin Ukrayna hükümeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu vurgulayacağını, Putin'in tutumunu değiştirmemesi halinde de müttefik ve dost ülkelerle birlikte Rusya ve destekçilerine daha fazla yaptırımda bulunacaklarını bildireceğini açıkladı" denildi. - WASHINGTON

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail, Batı Şeria, Fas ve Cezayir'i ziyaret edecek - Son Dakika


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