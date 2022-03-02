Son dakika haberleri... Almanya Başbakanı Scholz: "Askeri müdahalede bulunmayacağız" - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Almanya Başbakanı Scholz: "Askeri müdahalede bulunmayacağız"

02.03.2022 15:46
Son dakika haberleri... Almanya Başbakanı Scholz: "Askeri müdahalede bulunmayacağız"

Son dakika haberine göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına yönelik, "Askeri müdahalede bulunmayacağız" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına yönelik, "Askeri müdahalede bulunmayacağız" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'e düzenlediği ziyarette Başbakan Naftali Bennett ile bir araya geldi. Görüşme sonrası dikkat çekici açıklamalarda bulunan Scholz, Ukrayna-Rusya arasındaki krize değindi. Ukrayna'da herhangi bir askeri müdahalede bulunmayacaklarını belirten Scholz, "Çizgimiz çok net, askeri müdahalede bulunmayacağız. Bu NATO ve diğer herkes için geçerli. Bu durumda yanlış olur" dedi.

"Rusya'ya uyguladığımız yaptırımlar uluslararası boyutta etkisini göstermektedir"

Rusya'ya karşı Ukrayna'nın yanında bulunan ülkelerin verdiği desteklere de değinen Scholz, "Verdiğimiz destekler ve Rusya'ya uyguladığımız yaptırımlar uluslararası boyutta etkisini göstermektedir. Yaptıklarımızın doğru bir karar olduğuna inanıyorum. Rusya'ya karşı tutarlı olmamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi. Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin yakın zamanda devam etmesini sağlamak için çalışacaklarını da ifade eden Scholz, "Rusya tüm düşmanlıkları, sivil altyapıya ve sivillere yönelik saldırılarını durdurulmalı. Barış için diplomasinin yeniden büyük bir fırsat olduğunu anlamalıdır" dedi. - BERLİN

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Olaf Scholz, Almanya, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Almanya Başbakanı Scholz: 'Askeri müdahalede bulunmayacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Almanya Başbakanı Scholz: "Askeri müdahalede bulunmayacağız" - Son Dakika
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