Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

05.03.2022 12:44

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkent Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkent Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinin ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Bayramov, baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşme de gerçekleştirdi. - BAKÜ

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

YORUMLAR
500
Çavuşoğlu: 'Bizim aramızda bağların güçlenmesi, bölgenin istikrarı, huzuruna da çok faydası olacaktır' Çavuşoğlu: 'Bizim aramızda bağların güçlenmesi, bölgenin istikrarı, huzuruna da çok faydası olacaktır' Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Dünya Etnospor Konfederasyonu, Bilal Erdoğan, İlham Aliyev, Azerbaycan, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika
13:47 Avrupa'nın takip ettiği genç yetenek Fenerbahçe'ye geliyor
13:24 "Kendimi ve çocuklarımı korudum" demişti! Kocasını meşru müdafaayla öldüren Rümeysa, çocuklarına kavuştu: İşte o görüntü
13:19 Türkiye'den ateşkes diplomasisi! Dün Zelenski ile görüşmüştü, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da Putin ile görüşecek
13:12 Akaryakıt zammı böyle engellenmek isteniyor: EPDK yeni düzenlemeyi duyurdu!
13:07 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya lideri Putin ile görüşecek
13:04 Türkiye'den ateşkes diplomasisi! İbrahim Kalın açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Putin ile görüşecek
12:57 Kanlı olduğu aileyle barışmak için 250 bin lira para arıyor ama...
12:41 64 kilometrelik konvoyla Kiev sınırında bekliyorlar! Ukrayna konvoya neden saldırmıyor? Ukraynalı asker: Saldırmıyoruz çünkü sivillere yakınlar
12:38 Ukrayna Bakanlığı paylaştı: Rus helikopterin vurulma anı kameralarda
12:37 "Aşiretini kurumsallaştıran ağa" Muhsin Bayrak, terörden kaçıp geldiği İstanbul'da inşaatlarda bile çalıştı: Şimdi Chelsea'ya talip!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 13:59:14. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement