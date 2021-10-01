Son dakika haberleri: Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin 1 Ekim 2021'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alınmıştır. Bakan Akar ve Bakan Austin, daha yakın iş birliği ve koordinasyon ile iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurgulamışlardır" ifadelerine yer verildi.