Son dakika haberleri! Bakan Akar, Sierra Leone Savunma Bakanı Conteh ile bir araya geldi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Bakan Akar, Sierra Leone Savunma Bakanı Conteh ile bir araya geldi

01.04.2022 17:16
Son dakika haberleri! Bakan Akar, Sierra Leone Savunma Bakanı Conteh ile bir araya geldi

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sierra Leone Savunma Bakanı Kellie Hassan Conteh ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sierra Leone Savunma Bakanı Kellie Hassan Conteh ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Sierra Leone Savunma Bakanı Conteh'i 3. Kolordu Komutanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Tören mangasını selamlamasının ardından Şeref Defteri'ni imzalayan Conteh ile Akar, önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - İSTANBUL

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Hulusi Akar, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Bakan Akar, Sierra Leone Savunma Bakanı Conteh ile bir araya geldi - Son Dakika


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