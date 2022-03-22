Son dakika haberleri: Bakan Bilgin işçilerle yemek sırasına girdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Bakan Bilgin işçilerle yemek sırasına girdi

22.03.2022 17:07
Son dakika haberleri: Bakan Bilgin işçilerle yemek sırasına girdi

Son dakika haber: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Merinos Halı tesislerini ziyaret ederek fabrika çalışanlarıyla birlikte yemek yedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Merinos Halı tesislerini ziyaret ederek fabrika çalışanlarıyla birlikte yemek yedi. Bakan Bilgin, işçilerle birlikte sıraya girerek yemeğini kendisi aldı.

Merinos Halı tesislerini ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu tarafından üretimli ilgili bilgi verildi. Merinos tesislerinin ineiyarete Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, ilçe belediye başkanlarıyla katıldılar. Tesislerin iplik bölümünden başlayan tesis gezisi, dokuma ve konfeksiyon bölümleriyle devam etti. Daha sonra Merinos çalışanları ile birlikte yemek yiyen Bakan Bilgin, Merinos tesisleri için övgüler yağdırdı. Bakan Bilgin, "Gaziantep sanayisi Türkiye'ye örnek gösterilecek bir başarı ile ilerlemektidir. Organize Sanayi bölgesi başta olmak üzere kurulmuş olan tesislerde her türlü üretim yapılmaktadır. Bir dünya markası olan Merinos Halı tesisleri günümüz şartlmarında modern bir tesis olma özelliği ve dünyanın bir çok ülkesine ihracat yapmasıyla gurur kaynağımızdır" dedi.

Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e Merinos tesislerinde dokunan bir seccade ve Gaziantep el sanatlarından olan bir bakır hediye edildi. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri: Bakan Bilgin işçilerle yemek sırasına girdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Bakan Bilgin işçilerle yemek sırasına girdi - Son Dakika


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