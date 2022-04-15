Son dakika haberleri... Bakan Bozdağ:  Cemal Kaşıkçı davasının nakline karar verilmesi, kanuna uygundur - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Bakan Bozdağ:  Cemal Kaşıkçı davasının nakline karar verilmesi, kanuna uygundur

15.04.2022 08:19
Son dakika haberleri... Bakan Bozdağ:  Cemal Kaşıkçı davasının nakline karar verilmesi, kanuna uygundur

Son dakika politika haberi... ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur" dedi.

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur" dedi.

Bakan Bozdağ, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili görülen davanın Suudi Arabistan'a nakledilmesi ile ilgili açıklama yaptı. Twitter hesabından açıklama yapan Bozdağ, "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada, mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir. Bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı, siyasi, hesapla yapılan çarpıtma yorumdur" dedi.


YORUMLAR
500
Adalet Bakanı Bozdağ'dan, Cemal Kaşıkçı davasına ilişkin açıklama Açıklaması Adalet Bakanı Bozdağ'dan, Cemal Kaşıkçı davasına ilişkin açıklama Açıklaması Nişanlısı Hatice Cengiz'den Cemal Kaşıkçı davasının devredilmesine itiraz: Çocuklarımıza böyle bir miras bırakmamalıyız Nişanlısı Hatice Cengiz'den Cemal Kaşıkçı davasının devredilmesine itiraz: Çocuklarımıza böyle bir miras bırakmamalıyız

Cemal Kaşıkçı, Bekir Bozdağ, Adalet, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Bakan Bozdağ:  Cemal Kaşıkçı davasının nakline karar verilmesi, kanuna uygundur - Son Dakika


Son Dakika
08:08 İBB Meclisinde İmamoğlu ile AK Partili Göksu arasında gerilim! Göksu eleştirdi, İmamoğlu "iki kez seçim kaybetmenin öfkesi" dedi
07:51 15 Nisan Cuma günü hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor, ilkbahar kapıda
07:46 Önder Öztarhan'dan tiyatro sahnesine çıkan Aslı Enver'e beyaz gül!
07:44 Ukraynalı üst düzey isimden çarpıcı çıkış: Savaş 24 Şubat'ta değil, 22 Şubat'ta Zelenski'ye suikast girişimiyle başladı
00:43 UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu!
00:42 Temel Karamollaoğlu, "Üçüncü ittifak olabilir" sözlerini açıkladı
00:18 UEFA Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
00:16 Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın istifası sonrası şantaj iddiası
00:08 Galatasaray'ı eleyen Barcelona, Eintracht Frankfurt'a yenildi
23:58 Rusya: Moskova kruvazörü fırtınalı deniz koşullarında battı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 08:24:14. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Bakan Bozdağ:  Cemal Kaşıkçı davasının nakline karar verilmesi, kanuna uygundur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement