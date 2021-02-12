Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu, 'Mozart' adlı geminin kurtarılan mürettebatının aileleriyle görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu, 'Mozart' adlı geminin kurtarılan mürettebatının aileleriyle görüştü

Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu, 'Mozart' adlı geminin kurtarılan mürettebatının aileleriyle görüştü

12.02.2021 19:59

Son dakika politika haberi: DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya açıklarında kaçırılan 'Mozart' adlı geminin kurtarılan mürettebatının aileleri ile görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya açıklarında kaçırılan 'Mozart' adlı geminin kurtarılan mürettebatının aileleri ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya açıklarında kaçırılan 'Mozart' adlı geminin kurtarılan mürettebatlarının tamamının aileleri ile telefonla görüşmüştür" denildi.


Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya, Mozart, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu, 'Mozart' adlı geminin kurtarılan mürettebatının aileleriyle görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu, 'Mozart' adlı geminin kurtarılan mürettebatının aileleriyle görüştü - Son Dakika
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