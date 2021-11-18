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Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Özerk Yeri Başkanı Vlah ve Parlamento Başkanı Grosu ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Özerk Yeri Başkanı Vlah ve Parlamento Başkanı Grosu ile görüştü

18.11.2021 17:07
Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Özerk Yeri Başkanı Vlah ve Parlamento Başkanı Grosu ile görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova temasları kapsamında Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah ve Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova temasları kapsamında Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah ve Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi ziyaret düzenlediği Moldova'da temaslarını sürdürüyor. Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile görüşmesi sonrası basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, görüşmelerine Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah ve Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu ile devam etti.

Grosu ile görüşmesi sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Moldova Parlamentosu Başkanı Igor Grosu ile görüştük. İlişkilerimizin parlamenter boyutunu daha da geliştireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu, Özerk Yeri Başkanı Vlah ile görüşmesi sonrasında ise "Moldova, Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah ile görüştük. Gagauz soydaşlarımız Moldova'yla ilişkilerimize güç katıyor" sözlerinin yer aldığı bir mesaj yayınladı. - KİŞİNEV

Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Özerk Yeri Başkanı Vlah ve Parlamento Başkanı Grosu ile görüştü
Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Özerk Yeri Başkanı Vlah ve Parlamento Başkanı Grosu ile görüştü
Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Özerk Yeri Başkanı Vlah ve Parlamento Başkanı Grosu ile görüştü

Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Parlamento, Moldova, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Özerk Yeri Başkanı Vlah ve Parlamento Başkanı Grosu ile görüştü - Son Dakika


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