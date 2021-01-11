Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu, Pakistan'a gidiyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu, Pakistan'a gidiyor

Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu, Pakistan\'a gidiyor
Son Güncelleme: 11.01.2021 16:55

Son dakika haberlerine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13-14 Ocak tarihlerinde Pakistan İslam Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13-14 Ocak tarihlerinde Pakistan İslam Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ziyaret sırasında ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır. Gerçekleştirilecek görüşmelerde 7'nci Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısına ilişkin hazırlıkların eşgüdümü de yapılacaktır. Ziyaret sırasında ayrıca Türkiye-Pakistan- Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları İkinci Toplantısı tertiplenecektir. Ziyaret vesilesiyle sayın bakanımız Karaçi Başkonsolosluğumuzun yeni binasının resmi açılışını gerçekleştirecektir" denildi.


Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu, Pakistan'a gidiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu, Pakistan'a gidiyor - Son Dakika
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