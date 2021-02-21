Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu, videokonferans yöntemiyle iki toplantıya katılacak - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu, videokonferans yöntemiyle iki toplantıya katılacak

21.02.2021 12:12

Son dakika politika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika Bölgesel Gözden Geçirme Toplantısının 'İstanbul'dan Doha'ya- En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) için yeni bir on yıllık ortaklığa doğru' başlıklı üst düzey açılış oturumuna ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi 46'ıncı Oturumu'nun...

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika Bölgesel Gözden Geçirme Toplantısının 'İstanbul'dan Doha'ya- En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) için yeni bir on yıllık ortaklığa doğru' başlıklı üst düzey açılış oturumuna ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi 46'ıncı Oturumu'nun Cenevre'de düzenlenecek Yüksek Düzeyli Bölümü'ne videokonferans yöntemiyle katılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun BM EAGÜ Beşinci Konferansı hazırlıkları kapsamında, 22-26 Şubat 2021 tarihlerinde videokonferans yönetmiyle düzenlenecek Afrika Bölgesel Gözden Geçirme Toplantısının 'İstanbul'dan Doha'ya- EAGÜ'ler için yeni bir on yıllık ortaklığa doğru' başlıklı üst düzey açılış oturumuna katılarak hitapta bulunacağı belirtildi. BM Genel Kurulu kararları çerçevesinde on yılda bir düzenlenen BM EAGÜ Konferanslarının, EAGÜ'lere yönelik küresel sürdürülebilir kalkınma gündemi kapsamında atılacak adımları belirlediği ifade edilerek, "Ülkemiz ev sahipliğinde 9-13 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenmiş olan söz konusu konferansların sonuncusunda 2020 yılına kadar EAGÜ'lerin kalkınmasına yönelik olarak, gerek bu ülkelerde gerek uluslararası alanda hayata geçirilecek faaliyetleri içeren İstanbul Eylem Programı kabul edilmiştir. Toplantıda, İstanbul Eylem Programı'nın 46 EAGÜ'nün 33'ünün yer aldığı Afrika kıtasındaki uygulaması gözden geçirilecektir. BM EAGÜ Beşinci Konferansı'nın 2022 yılının başında Katar ev sahipliğinde Doha'da düzenlenmesi öngörülmekte olup, ülkemiz söz konusu konferansa yönelik hazırlıkları desteklemektedir" denildi.

Bakan Çavuşoğlu'nun ayrıca BM İnsan Hakları Konseyi 46'ıncı Oturumu'nun 22-24 Şubat tarihlerinde Cenevre'de düzenlenecek Yüksek Düzeyli Bölümü'ne 22 Şubat'ta videokonferans yöntemiyle hitap edeceği belirtilerek, "Sayın Bakanımız hitabında son dönemde dünya genelinde insan hakları alanındaki önemli konulara dikkat çekecek ve ülkemizin temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi yönündeki güçlü iradesini vurgulayacaktır" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, İstanbul, Afrika, Politika, Son Dakika

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