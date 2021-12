ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "TÜRKSAT 5B uydusunu 19 Aralık sabah 06.58'de SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya gönderiyoruz. TÜRKSAT uydu filosunun en güçlüsü olacak TÜRKSAT 5B, uzay vatanda ve uydu veri haberleşmesinde bizi bir üst lige çıkaracak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlığının 2022 Mali Yılı Bütçesi'nin sunumunu yaptı. Bakanlığı'nın çalışmalarını, projelerini ve hedeflerini anlatan Bakan Karaismailoğlu, "İnsanımıza iş, aş, eğitim, sosyal ve kültürel zenginlikler taşıyacak demiryollarını, karayollarını, havalimanlarını, deniz yapılarını, haberleşme sistemlerini inşa ediyoruz" dedi.

'ATTIĞIMIZ HER ADIM BU BÜYÜK STRATEJİNİN BİR PARÇASIDIR'"Attığımız her adım bu büyük stratejinin bir parçasıdır" diyen Bakan Karaismailoğlu, "4 binden fazla aktif şantiyemizde, 700 binden fazla çalışma arkadaşımızla vizyonumuzu yansıtan stratejilerimize uygun projeleri üretmeye devam ediyoruz. Bugünümüze kadar, geleceği de tasarlayan, ülke ekonomisine omuz veren, insan odaklı, istihdam sağlayan, çevreye duyarlı, bilimsel temellere dayalı, şeffaflık, katılımcılık ve paylaşımcılık ilkelerini benimseyen, bölgesel ve küresel entegrasyonu göz ardı etmeyen kaynaklarımızı verimli şekilde kullanan, sürdürülebilir çalışmalarla, ulaşım ve lojistik master planı ışığında belirlediğimiz harita ile kararlılıkla ilerliyoruz" şeklinde konuştu.2003 yılından bu yana, ulaşım ve iletişim alanında ürettikleri projelerin 1 trilyon 136 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdiklerini aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Bu yatırımların Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya 410 milyar dolarlık ve üretime ise 869 milyar dolarlık etkisi oldu. Bu yatırımların toplam istihdama etkisi de yıllık ortalama 1 milyon 20 bin kişi olarak gerçekleşti. Yatırımlarımız sayesinde ülkemizin hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılmasıyla, sadece 2020 yılında; yakıttan, zamandan, araç bakım ve işletme maliyetlerinden toplam 14 milyar dolar tasarruf elde ettik" diye konuştu.'2 BİN 149 KILOMETRE YENİ HAT YAPTIK' Bakan Karaismailoğlu, "Demiryollarında ilk defa tasarımları yerli olan, demiryolu araçları ve ekipmanları üretmeye başladık. 1213 kilometresi Yüksek Hızlı Tren (YHT) olmak üzere, toplam 2 bin 149 kilometre yeni hat yaptık. Demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık" açıklamasında bulundu.Bakan Karaismailoğlu, Kuzey hat olarak belirtilen Çin- Rusya Sibirya ) üzerinden Avrupa'ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30'unun geçişini Türkiye 'ye kaydırmak için çalıştıklarını açıkladı.Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu'nun kapasitesini 2024 yılı sonunda 3 milyon yolcuya ve 20 milyon ton yük taşımaya yükseltmeyi hedeflediklerini duyuran Bakan Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında planladığımız projelerle karasal taşımacılıkta demiryolunun payını ilk etapta yüzde 5'ten yüzde 11'e çıkarmayı hedefliyoruz. 4 bin 7 kilometre hızlı tren, 357 kilometre konvansiyonel hat olmak üzere toplam 4 bin 364 kilometre hattımızın yapım çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.'BU BİR SEFERBERLİKTİR'Hızlı tren projelerinde önemli başarılara imza attıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, bu başarıların da bir seferberlik olduğunu savunarak konuşmasına şöyle devam etti: "Yolcu ve yük taşımacılığını birlikte gerçekleştireceğimiz hızlı tren projelerimizin yanı sıra konvansiyonel hatlarımızda da iyileştirme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Lojistik çalışmalarımız kapsamında, demiryollarımızı, limanlar ve havalimanlarına bağlıyoruz. Yatırımlarımızdaki demiryolu payını, yüzde 48'e yükselttik. 2023 yılında da yüzde 63'e çıkaracağız. Demiryollarında 2021 yılı yük taşıma hedefimiz 36,5 milyon ton. 2023 yılında 50 milyon tonun üzerine çıkacağız. Türkiye, bölgesel yük taşımacılığında önemli bir ticaret hacmine sahip, bu potansiyeli lojistik merkezler yaparak daha da artıracağız."'2022 YILINDA MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN RAYLARDA OLACAK'Saatte 160 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Tren setinin test süreçlerini tamamladıklarını duyuran Bakan Karaismailoğlu, "2022 yılında Milli Elektrikli Tren raylarda olacak. 225 km/saat hızında Tren Seti Projesi tasarım çalışmalarını da tamamladık. Prototipi 2022 yılında tamamlamayı ve 2023 yılında seri üretimine geçmeyi planlıyoruz. 2035'e kadar yaptığımız planlamada demiryolu araç ihtiyacımız 17,4 milyar eurodur" açıklamasında bulundu.Bakan Karaismailoğlu, demiryolu yatırımlarıyla her yıl 770 milyon dolar tasarruf elde ettiklerini kaydederek, "Demiryolu Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı'nı hazırlayarak karbon salımını azaltacak stratejileri belirliyor ve hayata geçiriyoruz. Lojistik Master Planı dikkate alınarak bir taraftan demiryolu ağımızın ve lojistik merkezlerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için işletme modelleri geliştiriyoruz, diğer taraftan demiryolu hat uzunluğunun 28 bin 590 kilometreye çıkarmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.Karayolu için belirlenen akıllı, çevreci ve bütünsel kalkınmaya katkı sağlayacak politikalar çerçevesinde yatırım faaliyetlerini yürüttüklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, yolları da daha güvenli ve konforlu hale getirdiklerini ifade etti.Haberleşme sektörüne ilişkin de Genel Kurul'u bilgilendiren Bakan Karaismailoğlu, "Bilgi ve iletişim altyapısının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasını, fiber ve genişbant altyapısının ve kullanımının yaygınlaştırılmasını, sektörde etkin rekabetin ve tüketici refahının geliştirilmesini, yerli ve milli üretimin desteklenmesini, siber güvenliğin geliştirilmesini hedefleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ulusal Siber Güvenlik Organizasyonu'nu oluşturduk. Dijital uygulamaların yoğunlukla tercih edildiği Kovid-19 pandemi sürecinde de ek önlemler almayı sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.5G HABERLEŞME ŞEBEKESİ PROJESİBakan Karaismailoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi ile elektronik haberleşme altyapısında dışa bağımlılığımızı ortadan kaldıracağız. Önümüzdeki dönemde 6G, Yüksek Hızlı Türkiye'nin kablosuz sinir sistemi olacak. E-Devlet Kapısı'nı kullanan kişi sayısı 57 milyonu aştı. Vatandaşlarımız artık kamu binalarına gitmeden sadece tek tıkla, birçok hizmete kolaylıkla erişebiliyor. 369 metre ile Avrupa'nın en yüksek kulesi olan İstanbul 'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi 'nde, 'Dünyada bir ilki' gerçekleştirerek, tek noktadan 100 FM yayını ile radyolara hizmet vermeye başladık. İletişim ve haberleşmede tüm yenilikleri halkın hizmetine sunarak, gençlerin her türlü veriye daha hızlı ve sağlıklı şekilde ulaşabilmesi için çalışıyoruz."'19 ARALIK SABAHI UZAYA FIRLATIYORUZ'Türkiye'de iletişim altyapısının geleceğe uygun biçimde kurulmasına katkı sunacak TÜRKSAT 5A'yı hizmete aldıklarını bildiren Bakan Karaismailoğlu, "TÜRKSAT 5A, 3 kıtaya yayılan geniş coğrafyada televizyon ve veri haberleşme hizmeti veriyor. Beşinci nesil haberleşme uydularından bir diğeri olan TÜRKSAT 5B'yi geçtiğimiz günlerde teslim aldık. TÜRKSAT 5B uydusunu 19 Aralık sabah 06.58'de SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya gönderiyoruz. TÜRKSAT uydu filosunun en güçlüsü olacak TÜRKSAT 5B, uzay vatanda ve uydu veri haberleşmesinde bizi bir üst lige çıkaracak. Milli Haberleşme Uydumuz TÜRKSAT 6A'nın ise montaj, entegrasyon ve testleri Ankara 'da devam ediyor. Böylece haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer alacağız" bilgisini paylaştı.Türkiye'deki denizyollarına ilişkin açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, "Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 90'ı denizyoluyla yapılmaktadır. Ülkemizin toplam dış ticaretindeki deniz yolunun ekonomik payı 2003 yılında 57 milyar dolar iken, 2020 yılında 216 milyar dolara yükseldi" dedi.KANAL İSTANBULKanal İstanbul Projesi'nin, dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getireceğini savunan Bakan Karaismailoğlu konuşmasını şöyle sürdüdü: "Türkiye'nin denizlerdeki lojistik hakimiyetini artıracak Kanal İstanbul ile ulaşım sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını aralıyoruz. Günümüzde yılda ortalama 43 bin geminin geçtiği İstanbul Boğazı 'ndaki gemi trafiğindeki artış, teknolojik gelişmeler sonucu gemi boyutlarının büyümesi, dünya mirası İstanbul üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturuyor. 54 iskelede günde 500 bin yolcu taşıyan şehir içi vapur ve feribotlar için de çok ciddi kaza riski söz konusu. Dünyadaki ticaret hacmi ve bölge ülkelerindeki gelişmeler dikkate alındığında boğazdan geçen gemi sayısının 2035 yılında 52 bine, 2050'li yıllarda ise 78 bine ulaşacağı öngörülmektedir."İstanbul Boğazı'na alternatif bir su yolunun planlanmasının zorunlu hale geldiğini aktaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, "Kanal İstanbul kapsamındaki ilk ulaşım köprüsü Sazlıdere Köprüsü'nün temelini atarak projemize başladık. Yine diğer ulaşım geçişi olan; Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren hattı inşaatı kapsamında Halkalı-Ispartakule arası demiryolu hattı projemizi de Kanal'ın altından tünel ile geçecek şekilde planladık. Çalışmalara başladık" dedi.Hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldiklerinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Havalimanı sayımızı 56 noktaya çıkardık. Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı ile birlikte artık geleceğe çok daha emin adımlarla yürüyor" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, Bakanlığının 2022 yılı toplam bütçe ödeneğinin yaklaşık 71 milyar TL olarak öngördüklerini açıkladı.