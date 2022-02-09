AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Kovid- 19 test sonucunun pozitif çıktığını belirterek, Bakan Kurum'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid- 19 testi pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN NEBATİ: RABBİM ACİL ŞİFALAR VERSİN

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'un Kovid- 19 testinin pozitif olduğunu öğrendim. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim acil şifalar versin" açıklamasında bulundu.