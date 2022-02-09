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Son dakika haberleri | Bakan Kurum'un Kovid- 19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Kurum'un Kovid- 19 testi pozitif çıktı

09.02.2022 23:09
Son dakika haberleri | Bakan Kurum'un Kovid- 19 testi pozitif çıktı

Gelen son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Kovid- 19 test sonucunun pozitif çıktığını belirterek, Bakan Kurum'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Kovid- 19 test sonucunun pozitif çıktığını belirterek, Bakan Kurum'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid- 19 testi pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN NEBATİ: RABBİM ACİL ŞİFALAR VERSİN

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'un Kovid- 19 testinin pozitif olduğunu öğrendim. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim acil şifalar versin" açıklamasında bulundu.


Son dakika haberleri | Bakan Kurum'un Kovid- 19 testi pozitif çıktı
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Murat Kurum, Ömer Çelik, AK Parti, 112, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Bakan Kurum'un Kovid- 19 testi pozitif çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Bakan Kurum'un Kovid- 19 testi pozitif çıktı - Son Dakika
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