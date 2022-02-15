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Son dakika haberleri: Bakan Özer'den AK Parti Gaziantep'e ziyaret - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Özer'den AK Parti Gaziantep'e ziyaret

15.02.2022 17:15
Son dakika haberleri: Bakan Özer'den AK Parti Gaziantep'e ziyaret

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi program için bulunduğu Gaziantep temasları kapsamında AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi program için bulunduğu Gaziantep temasları kapsamında AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Özer'e ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Milletvekili Sait Kirazoğlu eşlik etti. Bakan Özer ve beraberindeki heyeti AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve partililer karşıladı.

Partililerle selamlaşan Bakan Özer, parti binasında düzenlenen toplantıya geçti. Basın kapalı yapılan toplantıya partililer yoğun ilgi gösterdi. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri: Bakan Özer'den AK Parti Gaziantep'e ziyaret
Son dakika haberleri: Bakan Özer'den AK Parti Gaziantep'e ziyaret
Son dakika haberleri: Bakan Özer'den AK Parti Gaziantep'e ziyaret
Son dakika haberleri: Bakan Özer'den AK Parti Gaziantep'e ziyaret
Son dakika haberleri: Bakan Özer'den AK Parti Gaziantep'e ziyaret

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Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Gaziantep, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Bakan Özer'den AK Parti Gaziantep'e ziyaret - Son Dakika


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