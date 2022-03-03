Son dakika haberleri! Bakan Özer: "Öğretmen ataması yapacağız" - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Bakan Özer: "Öğretmen ataması yapacağız"

03.03.2022 15:45
Son dakika haberleri! Bakan Özer: "Öğretmen ataması yapacağız"

Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama 'atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel bir TV kanalında katıldığı 'Anadolu Soruyor' programında Covid-19 önlemlerinde yapılan değişiklikler ve öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın okullarda bazı Covid-19 önlemlerinin kaldırılacağı açıklamasına ilişkin olarak Bakan Özer, "Uzaktan eğitimle ilgili hangi güçlü platformu sunarsanız sunun okulun yerini hiçbiri tutamaz. Çünkü okul aynı zamanda öğrencilerimizin sosyalleştiği yerdir. Psikososyal gelişimlerini sağladıkları yerlerdir. Ortak çalışma yaptıkları ve akran eğitimlerini yaptıkları yerlerdir. Dolayısıyla bu süreçte kararlı bir şekilde adım atmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Dün itibarı ile sistemde bir değişiklik oldu. İki vaka olması durumunda artık sınıfların 10 gün kapalı kalması ile ilgili uygulama yürürlükten kaldırıldı. Artık okullarımızda kapanan sınıf diye bir şey olmayacak. Sadece vakası olan öğrenci veya öğretmen kendisini izole edecek. Daha sonra PCR testi yaptırarak ya da belli bir süre sonra yüz yüze eğitime katılabilecek" diye konuştu.

Öğrencilere yardımcı kaynak oluşturma konusunda olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Özer, şu ana kadar 24 milyon yardımcı kaynağın öğrencilere ulaştırıldığını, yıl sonunda bu sayının 100 milyon olmasını hedeflediklerini duyurdu.

"Öğretmen ataması yapacağız"

Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer, "Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama 'atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak" dedi.

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) hakkında açıklamada bulunan Bakan Özer, bu sınavda herhangi bir değişikliğin olmayacağını ve öğrencilerin bu konuda rahat olması gerektiğini söyledi. - ANKARA

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Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Öğretmen, Atama, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Bakan Özer: 'Öğretmen ataması yapacağız' - Son Dakika


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