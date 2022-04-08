Son dakika haberleri... Bakan Yardımcılarına yönelik atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Bakan Yardımcılarına yönelik atama kararları Resmi Gazete'de

08.04.2022 01:45
Son dakika haberleri... Bakan Yardımcılarına yönelik atama kararları Resmi Gazete'de

Son dakika politika haberi: Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevlerinden alınarak yerlerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki, Ebubekir Gizligider atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevlerinden alınarak yerlerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki, Ebubekir Gizligider atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevlerinden alınarak yerlerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki, Ebubekir Gizligider atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. Ayrıca, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı aktarıldı. - ANKARA

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Akif Özkaldı, Fatih Metin, Gazete, Tarım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Bakan Yardımcılarına yönelik atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika


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