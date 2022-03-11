Son dakika haberleri! CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan bedava elektrikten sonra il olma sözü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan bedava elektrikten sonra il olma sözü

11.03.2022 18:17

Son dakika gelişmesine göre CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan bedava elektrikten sonra il olma sözü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Sivereklilere il olma sözü Şanlıurfa ziyaretinde çiftçiye elektriği bedava yapacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez ziyaret ettiği Şanlıurfa'nın Siverek ilçesini il...

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan bedava elektrikten sonra il olma sözü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Sivereklilere il olma sözü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa ziyaretinde çiftçiye elektriği bedava yapacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez ziyaret ettiği Şanlıurfa'nın Siverek ilçesini il yapma sözü verdi.

Bir dizi parti çalışmaları ve partiye katılım için Diyarbakır'dan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu, Sivereklilere, il olma sözü verdi. Özel bir düğün salonunda düzenlenen partiye katılım programına katılan Kılıçdaroğlu, Sivereklilerin taleplerini çok iyi bildiğini ve bu talebi iktidar olduğunda yerine getireceği sözü verdi. Kılıçdaroğlu, "Sizin taleplerinizi çok iyi biliyorum, önce il başkanın bana söyledi. Sivereklilerin il olma talepleri var diye, bir tarafa not edin, hafızanızda bunu tutun ve bu tarihide not edin, Kılıçdaroğlu söz verdi deyin, İktidar olduğunda Siverek il olacaktır. Bir daha söylüyorum, tarihi unutmayın bir tarafa yazın, söz Kılıçdaroğlu sözüdür, söz vermiş mi mutlaka yerine getirir ve bu sözü de verdim" dedi.

Bedava elektrik sözünü tekrarladı

9 Aralık'ta yaptığı Şanlıurfa ziyaretindeki konuşmasında çiftçiye verdiği bedava elektrik sözünü de elektrik sözünü tekrarlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Daha önce Şanlıurfa'ya gittiğim zaman çiftçi en çok elektrikten şikayet ediyordu, dünyanın parasını istiyorlar diyorlar. Söz verdim, Şanlıurfalı kardeşlerime söz verdim, dedim ki, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verin bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz" şeklinde konuştu.

Ortak görüş eleştirilerine cevap

6 parti birleşerek eleştirilere rağmen ortak görüş açıkladıklarını hatırlatan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "6 parti bir araya geldik, birleşemezler, bir araya gelemezler dediler ama bir araya geldik. Ortak görüş belirtemezler diyorlardı, ortak görüş belirttik. Şimdi diyorlar ki bir araya geldiler ama bunlar Türkiye'yi yönetemezler. Vallahide billahi de bu haramzadelerden çok daha iyi Türkiye'yi yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaları sonunda partiye katılanlara rozetleri takan Kılıçdaroğlu, ilçeden ayrıldı.

Son dakika haberleri! CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan bedava elektrikten sonra il olma sözü
Son dakika haberleri! CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan bedava elektrikten sonra il olma sözü
Son dakika haberleri! CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan bedava elektrikten sonra il olma sözü

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa, Siverek, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan bedava elektrikten sonra il olma sözü - Son Dakika


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