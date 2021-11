CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Birliği'nin (AB) artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bir bakış açısı ile yaklaşması ve somut adımlar atması gerekiyor. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vatandaşlarımıza vize muafiyeti tanınması çalışmalarına bir an önce başlanmalıdır. Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının AB'yi ve NATO-AB ilişkilerini zayıflatmasına izin verilmemelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez Perez Castejon ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı baş başa görüşme ve başkanlıklarında gerçekleştirilen Türkiye- İspanya Yedinci Hükümetlerarası Zirve Toplantısı'nın ardından, konuk hükümet başkanı ile imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Erdoğan, Pedro Sanchez Perez Castejon'u zirve toplantısı münasebetiyle Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "2009 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz hükümetler arası zirve toplantıları iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı en üst düzey platformu oluşturmaktadır bugünkü zirve ile ilişkilerimizi bundan böyle 'kapsamlı ortaklık' olarak tanımlamaya karar verdik. Ayrıca bir zirve takip mekanizması kurarak hem kararlaştırdığımız hususların hayata geçirilmesini yakın takip altına aldık hem de atacağımız yeni adımları planlamak için bir çerçeve oluşturduk" diye konuştu

'DAHA BÜYÜK GEMİ YAPABİLİRİZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve İspanya'nın, Avrupa'nın doğu ve batı ucunda Avrupa'nın güvenliğinin ve refahının köşe taşı olarak stratejik konuma haiz iki NATO müttefiki olduğunu söyleyerek, "İspanya 2015 senesinden bu yana Türkiye'de konuşlu Patriot sistemleri ile ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir. Maalesef yine birçok NATO ülkesi buradaki Patriotlarını alıp götürürken İspanya bunu yapmamıştır. Bu vesileyle İspanyol dostlarımıza bir kez daha şansım ve milletim adına teşekkür ediyorum. İspanya'nın bu tutumunun diğer bazı müttefiklerimizce de örnek alınmasını temenni ediyorum. Özellikle savunma sanayi alanında İspanya ile birçok ortak proje yürütüyoruz. Ülkelerimizin potansiyelini göz önünde bulundurarak bu alandaki iş birliğimizi daha da derinleştirmeyi özellikle arzu ediyoruz. Biliyorsunuz İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık ve şu anda artık denize indirmiş vaziyetteyiz ama biz inşallah bir de şimdi bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.'AB'NİN SOMUT ADIMLAR ATMASI GEREKİYOR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye- AB ilişkilerini de değerlendirdiklerini vurgulayarak, "İspanya'nın Türkiye- AB ilişkilerinin geliştirilmesine dair bugüne kadar verdiği destek için de ben yine kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye olarak olumlu gündemin hayata geçirilmesi maksadıyla diyalog ve diplomasiden yana ilkeli tutumumuzu ve çabalarımızı ortaya koyduk. Avrupa Birliği'nin artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bir bakış açısı ile yaklaşması ve somut adımlar atması gerekiyor. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vatandaşlarımıza vize muafiyeti tanınması çalışmalarına bir an önce başlanmalıdır. Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının Avrupa Birliği'ni ve NATO- Avrupa Birliği ilişkilerini zayıflatmasına izin verilmemelidir. Avrupa ve NATO'nun sınırlarını koruyan Türkiye ve İspanya düzensiz göç konusunda önemli yük üstlenmiştir. Bu külfetin adil paylaşımı için ortak politikalar üretilmesi zaruretini bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum. İspanya'nın bugüne kadarki kıymetli desteklerini sürdürmesinin bütün taraflar için faydalı olacağına inanıyorum" diye konuştu.'MEDENİYETLER İTTİFAKI ÖNEMLİ BİR ÇIKIŞ YOLU SUNMAKTADIR'Erdoğan, BM Medeniyetler İttifakı Projesi'nin mimarları olarak dünyada barış, istikrar ve refah ortamının sağlanmasını teminen daha yakın iş birliği içinde olmaya önem atfettiklerini söyleyerek, "Malum Medeniyetler İttifakı'nı İspanya- Türkiye birlikte inşa etti. Bu girişim Türkiye ve İspanya'nın yumuşak gücünün göstergesidir. Aşırı sağın yükselmekte olduğu, ırkçı, İslam ve yabancı düşmanı eylemlerin giderek daha sık gerçekleştiği günümüzde Medeniyetler İttifakı girişiminin değeri ümit ediyorum ki daha iyi anlaşılacaktır. 16 yıl önce tohumlarını attığımız bu girişim dünyanın karşı karşıya kaldığı meydan okumalar bakımından önemli bir çıkış yolu sunmaktadır. Yüksek Temsilci Moratinos'a desteğimiz tamdır. Cenevre'de açılan ofisin başında görevlendirilen, Türk büyükelçi girişime güç katacaktır. İttifakımızın İstanbul'da bölgesel ofis açması sürecini de hızlandıracağız" dedi.'TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞİ'NİN BİR PARÇASI OLMASINI İSTİYORUZ'Konuk Hükümet Başkanı Pedro Sanchez Perez Castejon ise Türkiye ve İspanya'nın Akdeniz'in iki ucu olduğunu belirterek, "İspanya ve Türkiye'deki ikili ilişki çok güzel olgunluk derecesine ulaştı. Olağanüstü seviyeye ulaştı. Birçok farklı alanda, ekonomik, kültürel ve sosyal hayatımızı etkiledi bizde devletler olarak bu dostluğu daha ileri farklı alanlarda daha kapsayıcı bir ilişki dönüştürmek istedik. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin bir parçası olmasını istiyoruz. Türkiye sadece bir komşu değil, AB için bir ortak bir müttefiktir" diye konuştu.'DENİZALTI YAPABİLİRİZ'Açıklamalarının arından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanyol- Türk ortak ilk uçak gemisinin denize indirildiğin bunun daha büyüğünü yapma konusunda mutabık kalındığını söyleyerek, "Büyük ölçekliyi daha sonra yapacağız. Değerli dostumla da mutabıkız inşallah. Büyük bir uçak gemisini mevcut şu andaki uçak gemisinin ardından yapmayı hedefliyoruz. Belki bununla birlikte denizaltı olayına da girme durumumuz olacak. Bunları etraflıca değerli dostum arkadaşımla bunları konuştuk. Savunma sanayinde birlikte yapabileceğimiz çok şeyler var İHA-SİHA-Akıncı gibi bu konularda da birçok adımları atabilme şansımız var ve İspanya'nın kendi ürünlerini yine aynı şekilde paylaşabilme imkanlarımız olacak" dedi.'TÜRKİYE GENELİNDE ASGARİ 60 MİLYON AŞIMIZ VAR'Erdoğan, kendilerinin aşı konusunda iyi olduklarını söyleyerek, "Türkiye genelinde asgari 60 milyon aşımız var. Üstü var 70 milyon bu civarda devam ediyoruz ve bir de tabii bu yıl sonuna kadar da kendi aşımız olan Turkovcac'ı piyasaya sürme durumu söz konusu. Bunu da zaten hallettikten sonra bizim artık aşı konusunda herhangi bir sıkıntımız olmayacak. Bu süreci devam ettireceğiz ve dünya ile ilişkilerde de bu konuda yine herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Yani gelişmekte olan ülkeler, az gelişmiş ülkeler, buralara da her tür desteği vereceğiz" diye konuştu.'BİZ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ TAMAMEN GÜNDEMİNİZDEN ÇIKARDIK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadına yönelik şiddet konusunda sorulan bir soruya ise şu cevabı verdi: "Kesinlikle iktidarımız kadına şiddet noktasında çok ama çok hassastır. Maalesef tabii bu dönem içerisinde bazı kadına şiddet noktasındaki uygulamalar bizi dilhun etmektedir. Tabii bunların üzerine gerek emniyet teşkilatımız gerek Adalet Bakanlığımız olarak şiddetle gidiyoruz ve bu konuda da gerekli olan her türlü adımları atıyoruz, atmaktayız ve atacağız. Ancak İstanbul Sözleşmesi konusuna gelince, Biz İstanbul Sözleşmesi'ni tamamen gündeminizden çıkardık. Çünkü biz İstanbul Sözleşmesi ile atılacak adımları zaten normal yasalarımızda, kadına şiddetten tutunuz uygulamalarına varıncaya kadar bunlar bizim zaten gündemimizde var. Çünkü kadın bizde en kutsal varlıktır. Kadının bu kutsiyetine asla leke gelmesine biz zaten müsaade etmeyiz. Çünkü bizde aile kavramı çok hassastır, çok kutludur ve aile kavramı üzerinde de bu önemsediğimiz durumu lekelemek suretiyle buna müsaade zaten etmeyiz. O zaman zaten İstanbul Sözleşmesine gerek de yok."'DETAY AÇIKLAMALARA GİRMİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un "S-400'ün bazı parçalarının Türkiye'de üretilmesi için teknoloji transferine başlandı" açıklamasında bulunmasının anımsatılarak buna ilişkin son gelişmenin ne olduğunun sorulması üzerine, "S-400 parça üretimi konusundaki bazı detaylar, hakkında her iki taraf Türkiye- Rusya detay açıklama yapmama üzerinde biz mutabık kaldık. Dolayısıyla da bu tür açıklamalara girmiyoruz bu kendi aramızdaki hassasiyetlerdir" cevabını verdi.