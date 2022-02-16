Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "210 kilovata kadar ki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikalarının doğruluğunun kimi mahcubiyetle, kimi dolaylı yollardan işaretle de olsa içeride ve dışarıda teslim edilmeye başlandığını belirten Erdoğan, "Aldığımız tedbirlerin insanlarımızın günlük hayatlarına olumlu etkileri kendini her geçen ay biraz daha belli edecektir. Ülkemizi 2023'e, milletimize söz verdiğimiz gibi cumhuriyetimizin 100. yılını gururla kutlayacağımız bir siyasi ve ekonomik iklime kavuşmuş olarak sokmakta kararlıyız" diye konuştu.

"Vatandaşımıza gelen elektrik ve doğalgaz faturaları elbette yüksektir"

Son dönemde üzerinde en çok konuşulan ve en çok istismar edilen konuların başında enerji fiyatları olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye bugün enerji konusunda elektriklerin yokluğunu değil, sadece fiyatını tartışabiliyorsa, bunu geçtiğimiz 20 yılda 32 bin megavattan 100 bin megavat seviyesine çıkarttığımız kurulu enerji gücüne borçludur. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını harekete geçirmek suretiyle ülkemizin elektrik üreten santral sayısını 298'den bin 808'e yükselterek, iletim ve dağıtım şebekelerimizin uzunluğunu bir milyon 275 bin kilometrenin üzerine çıkartarak toplam elektrik üretimini dört kat artırdık. Son dönemde enerji fiyatları tüm dünyada oldukça yükseldi. Ama bu sadece bize ait değil. Bu sadece bize mahsus bir durum değil. Küresel düzeyde doğalgaz fiyatları 10 kat, kömür fiyatları 5 kat, petrol fiyatları 3 kat artmıştır. Dolayısıyla dünyanın her tarafında, üstelik de bizden her bakımdan çok daha yüksek oranlarla fiyat artışları günlük hayata yansımaktadır" şeklinde konuştu.

Elektrik ve doğal fiyatlarının Euro cinsinden rakam ve asgari ücrete oranları üzerinden Avrupa üzerinden karşılaştırmasını yapan Erdoğan, "Özellikle milletime sesleniyorum, milletimin bunları değerlendirmesi ve aklıselim ile kararını vermesi birçok şeyi düzlüğü çıkartacaktır. Konutlarda aylık 200 kilovat tüketim üzerinden bakıldığında Türkiye Avrupa'daki 34 ülke arasında vatandaşlarına en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan üçüncü ülke durumundadır. Ülkemizdeki elektriğin 200 kilovata denk gelen tutarı 18 Euro iken bu rakam Norveç'te 35, Fransa'da 45, Hollanda'da 60, Belçika'da 92, Almanya'da 100 Euro'dur. Aynı miktardaki tüketim bedelini asgari ücretle mukayese ettiğimizde ülkemizde yüzde 5,5'luk bir oran karşımıza çıkarken Almanya'da yüzde 6,2, Bulgaristan'da 7,5, Çekya'da yüzde 10, Romanya'da yüzde 15'lik oranlarla karşılaşıyoruz. Benzer bir tablo doğalgaz konusunda da geçerlidir. Türkiye 100 metreküplük tüketime 18,5 Euro'luk fatura ile Avrupa'nın vatandaşına en ucuz doğalgaz hizmetini sunan ülkesidir. Bu rakam Macaristan'da 30, Polonya'da 63, Yunanistan'da 100, İtalya'da 156, Almanya'da 256 Euro düzeyine yükselmektedir. Doğalgaz fiyatının asgari ücretle mukayesesinde de ülkemiz yüzde 5,6 ile en uygun fiyat konusunda yine ilk sıralarda yer alınken bu oran Macaristan'da yüzde 9, Yunanistan'da yüzde 13, Almanya'da 15,2, Romanya'da yüzde 31'lik seviyelere çıkmaktadır. Vatandaşımıza gelen elektrik ve doğalgaz faturaları elbette yüksektir. Buna rağmen Türkiye hem fiyat hem asgari ücrete oranı bakımından vatandaşına en uygun tarifeli elektrik ve doğalgaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir. Geçtiğimiz yıl sadece elektrik, doğalgaz ve akaryakıtta 165 milyar liralık sübvansiyon yaparak salgın sebebiyle zaten sıkıntı içinde olan vatandaşımızın ilave yükler altına girmesine engel olduk. Geçtiğimiz yıl hane başına yaklaşık 5 bin lira enerji desteği verdik. Sadece bu 3 kalemdeki sübvansiyon rakamının Türkiye'nin toplam yatırım harcamaları kadar olduğuna dikkatlerinizi çekmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Rakamlar vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir"

Yılbaşı itibariyle tarifelerde yapılan düzenlemelere rağmen elektrikte ve doğalgazda haneleri desteklemeye devam ettiklerini belirten Erdoğan, "Geçtiğimiz Kabine toplantısında 150 kilovat olan en düşük tarife dilimini 210 kilovata yükseltmek suretiyle nispi bir rahatlama sağlamıştık. Yapılan analizler Ocak ayı itibariyle tüketicilerin yüzde 64'nün düşük tarifeden faydalandığını, yüzde 36'lık bir kesimin de üst tarifeden fatura ödediğini göstermektedir. Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların karanı aldık. Öncelikle 210 kilovata kadar ki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir. Böylece dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir. Daha önce sözünü verdiğimiz doğalgaz tüketim desteği ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450 lira ile bin 150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır. Bu destek için başvurular 81 ilimizin tamamında Cuma günü başlayacaktır. Elektrik desteğinde halen 2,1 milyon hane olan kapsamı 4 milyon haneye çıkartıyoruz. Ayrıca sosyal güvenlik şemsiyemizin hem kapsama alanını hem etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara başlanması talimatını verdik" dedi.

Yeşil Büyüme Strateji çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine ağırlık verdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu amaçla rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına KDV istisnası ve Gümrük Vergisi muafiyeti uyguluyoruz. Şimdi de mevcut desteklerin kapsamını genişleterek güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten lisansız faaliyetler kapsamındaki yatırımların 4. Bölge Desteklerinden yararlanabilmesini temin ediyoruz. Böylece güneş ve rüzgar enerjisi yatırımcılarına KDV istisnası ve Gümrük Vergisine ilave olarak yüzde 30 oranında vergi indirimi, 6 yıl boyunca sigorta prim işveren hissesi desteği sağlamış oluyoruz" açıklamasında bulundu.

"26 Şubat 2022'de hizmete sunuyoruz"

Önümüzdeki hafta sonu açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu Projesi hakkında bilgi veren Erdoğan, "Bu dev projenin inşasını 2 milyar 545 milyon Euro yatırım bedeliyle tamamladık. Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 adet iş makinesiyle gece gündüz çalışarak tamamladığımız otoyolumuzu ve köprümüzü 26 Şubat 2022'de hizmete sunuyoruz. Çanakkale Boğazı'nın bir gerdanlık gibi taşıyacağı köprümüz, büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin somut bir ifadesi olarak kalkınma tarihimizdeki yerini alacaktır" dedi.

Çiftçilere müjde

Konuşmasında çiftçilere de müjdeler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği gibi Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış merkezlerinde hafta başı itibariyle üre ve çay gübrelerinin fiyatlarında yüzde 30'a varan indirimler yaptık. Buna ilave olarak yarından itibaren can gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde de yüzde 30'luk indirime gidiliyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacaktır. Pancar üreticilerimizin Mart ayında alacakları pancar bedellerinin ödemesini bir ay öne çekiyor, Cuma günü hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca 2021 yılı pancar alım fiyatının üzerine ton başına 15 lira prim desteği ödüyoruz. Bu sezonun pancar alım kesim fiyatını da hasattan önce açıklayacağımızı tekrar hatırlatmak istiyorum."

Öğrencilere müjde

Gençlerin talepleri üzerine yurtlarda 16 gigabayt olan internet desteğini 2 kat artışla 32 gigabayta çıkarttıklarını belirten Erdoğan, "Şimdi de akademik yılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımını aylık 570 liradan 750 liraya yükseltiyoruz. Böylece üniversite öğrencilerimizi enflasyon nedeniyle yemek ücretlerinde yaşanabilecek muhtemel artışlara karşı koruma altına almış oluyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA