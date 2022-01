Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon üzerindeki köpüğü de alacağız (2) - Son Dakika

'HESAP SORMAKLA, MAFYACILIK OYNAMAYI BİRBİRİNE KARIŞTIRIR OLDULAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 2023 kavşağına yaklaştıkça kendilerinin sorumluluğunun da giderek daha çok arttığını belirterek, "Muhalefetin ülkemize ve geleceğimize dair hiçbir vizyonu, hedefi ve derdi olmadığı milletimiz tarafından yakından görülüyor. Milletten umudunu iyice kesen muhalefet ise başarısızlıklarını örtmek, çapsızlıklarını perdelemek için her yola başvuruyor. Yalan, bunlarda biri bin para. Bu denli yalanı başarılı bir şekilde sergileyen bir başka parti ben siyasi hayatımda görmedim. Ülkemizin karşılaştığı sorunlara, makul, mantıklı çözüm önerileri sunmak yerine çareyi vesayete göz kırpmakta, halkımızı kutuplaştırmakta, hatta ülkemizdeki yabancı büyükelçilere şikayet dilekçesi yazmakta arıyorlar. Yamalı bohça ittifakının sözde milliyetçi ortağı şehit yakınlarımıza galiz küfürler savururken, ittifakın diğer ortağı ise hemen her gün toplumumuzun bir kesimini alenen tehdit ediyor. Bugüne kadar CHP'nin başındaki zatın tehditlerinden neredeyse payını almayan kalmadı. Paşa keyfi kimi isterse hedef tahtasına onu koyuyor. Ağzını her açtığında; muhtarlarımızdan öğretmenlerimize, polislerimizden hakimlerimize, valilerimizden AK Parti seçmenine kadar herkese tehditler savuruyor. Bay Kemal, yarın 2 bin civarında muhtarımla burada bir arada olacağım. Muhtarlarla nasıl bir araya gelinirmiş, sana da bunu göstereceğim. Son günlerde muvazeneyi iyice yitirdiler, gemi iyice azıya aldılar. Öyle ki işi devletin kurumlarını basmaya kadar götürdüler. Hukuk ve demokrasi içinde sorumlu siyaset yapmak varken, bunlar siyasi eşkıyalık yapmaya özen gösterdiler. Millet adına hesap sormakla, mafyacılık oynamayı iyice birbirine karıştırır oldular" diye konuştu.

'TEK PARTİ FAŞİZMİNE GERİ DÖNDÜLER'Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin; millete, milletin inancına, tarihine, medeniyet değerlerine, hakaret etmeye başladığını söyleyerek, "Güya, 'helalleşme' diyerek çıktıkları yolculukta az gittiler uz gittiler, dere tepe düz gittiler, sonuçta vara vara yine tek parti faşizmine geri döndüler. Son toplantımızdan bu yana yaşananlar, 2022 CHP'si ile tek parti CHP'si arasında zihniyet açısından hiçbir fark olmadığını göstermiştir. Kemal Kılıçdaroğlu 'nun CHP'si 1940'ların diktacı, jakoben, millete ve milletin değerlerine düşman CHP'sinin güncel sürümünden ibarettir. Aradan geçen vakitte Türkiye değişmiş, hatta eski çamlar bardak olmuş ama CHP'nin faşist karakteri ve kafası hep aynı kalmıştır" dedi.'BU SKANDALI KARANLIKTA ISLIK ÇALARAK GEÇİŞTİREMEZ'Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel 'in Diyanet İşleri Başkanlığı 'nın okul öncesi eğitim vermesini eleştiren sözlerine de şu cümlelerle tepki gösterdi: "Bre gafil, asıl çağ dışı olan sensin. Senin bu faşist zihniyetin. Asıl arkaik olan, asıl gerici olan, Orta Çağ karanlığında asıl debelenen, sen ve senin gibi meseleye marjinal ideolojilerin at gözlüğüyle bakanlardır. Ben burada CHP Genel Başkanına soruyorum, anayasal bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın görevini hakkıyla yapmasından niçin gocunuyorsunuz? İstikbalimizin teminatı olan çocuklarımızın Kur'an'ı, Peygamber efendimizin örnek hayatını, medeniyet değerlerimizi öğrenmesi sizi neden rahatsız ediyor? İslam tarihinin en parlak dönemlerini, batılıların kendilerini tarif için kullandığı Orta Çağ karanlığı yaftası vurmaktan utanmıyor musunuz? Bu milletin dininden, diyanetinden, inançlarını özgürce yaşama, evlatlarını özgürce yetiştirme hakkından kirli ellerinizi ne zaman çekeceksiniz? Milletimize kimliğini ve karakterini veren mukaddes değerlerimizi aşağılamaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Artık cambazlığı bırakın, sahtekarlığı bırakın. Yeri geldiği zaman Peygamberimize sahip çıkacaksınız, Kur'an'a sahip çıkacaksınız; yeri geldiği zaman da ağzınızda, dilinizde hangi kusmuk varsa onu kusacaksın. Açık ve net söylüyorum; CHP Genel Başkanı, bu skandalı karanlıkta ıslık çalarak geçiştiremez. Bunun bedelini ödeyecek. Bu edepsizlik görmezden gelinerek, susularak, hiçbir şey olmamış gibi yüksek siyasetçilik oynayarak savuşturulamaz. CHP Genel Başkanı başta 'Orta Çağ zihniyeti' ifadesi olmak üzere bu hezeyanları açıklamalı, şayet izah edemiyorsa çıkıp milletten ve Diyanet camiamızdan özür dilemelidir. Aksi takdirde milletimiz tıpkı şehit yakınına ağız dolusu küfreden ittifak ortakları gibi CHP'ye de sandıkta gereken dersi Allah'ın izniyle verecektir."'GİDECEĞİNİZ YERE KADAR KOVALARIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti olarak meselenin üzerine gitmeye, her fırsatta doğruları millete anlatmaya devam edeceklerini belirterek, "Muhalefet ne yaparsa yapsın, biz son 20 yıldır hep olduğu gibi bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Utanmadan sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş, meydanlara döküleceklermiş. ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün. 15 Temmuz'da o sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse, siz de dökülün siz de aynı dersi evelallah alırsınız. Bizler de Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız. 84 milyonun her bir ferdini öz kardeşimiz görerek, muhabbetle bağrımıza basıyoruz, basacağız. Cumhuriyet İttifakı olarak, karşımızdaki yamalı bohça ittifakının kin ve nefret siyasetini, kardeşlik siyasetimizle inşallah yine boşa çıkaracağız" dedi.