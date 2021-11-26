İZMİR'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından yıkılan binaların yerine inşa edilen 7 proje alanında tamamlanan 596 konut ve 145 iş yerinin tapuları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle depremzedelere teslim edildi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar ülkemize, vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık. İzmir'de de verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik. Depremin ardından inşasına başlayıp bugün teslim ettiğimiz konutlar, sözümüzün eri olduğumuzun son örneğidir" dedi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 vatandaşın yaşamını yitirdiği depremin ardından yıkılan binaların yerine inşa edilen 7 proje alanında tamamlanan 596 konut ve 145 iş yerinin tapuları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle teslim edildi. Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir taraftan rahmet, bir taraftan millet. Sevgili İzmirliler, sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum. İzmir depreminde hayatını kaybeden 117 vatandaşımızı bir kez daha rahmetle yad ediyor, ailelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi bu tür afetlerden muhafaza eylesin. Depremin ilk anından itibaren devlet ve hükümet olarak afetzede vatandaşlarımızın yanında olduk. Arama kurtarmadan enkaz kaldırmaya kadar her çalışmayı yakından takip ettik. Bakanlığımız, AFAD, UMKE, Kızılay başta olmak üzere tüm ilgili kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla sadece İzmir'in acısını paylaşmakla kalmadık, dertlerini çözecek adımları da attık. Hamdolsun ülkemiz dünyanın en hızlı, en etkin, en pratik afet müdahale sistemine sahiptir" dedi.

'KİMSEYİ AÇ, AÇIKTA, KORUNAKSIZ, SAHİPSİZ, ÇARESİZ BIRAKMADIK'Diğer ülkelerdeki afet durumundan söz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, pek çok yerde yaşanan afetlerin ardından aylarca kendilerine uzanacak yardım eli bekleyen insanların bulunduğunu biliyoruz. Biz ise dakikalar içinde arama-kurtarma, saatler içinde yardım, günler içinde enkaz kaldırma faaliyetlerini başlatabiliyor, yılı dolmadan yıkılanların yerine yenisini inşa edebiliyoruz. Depremzedelerin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştık, çabaladık. Kimseyi aç, açıkta, korunaksız, sahipsiz, çaresiz bırakmadık. Daha önce nasıl Elazığ ve Malatya'da yıkılanların yerine 1 yıl gibi kısa sürede daha iyisini inşa ettiysek, İzmir'de de aynısını yaptık. Biliyorsunuz Elazığ'da 23 bin 677 konut ve 2 bin 515 köy evi, Malatya'da 6 bin 287 konut ve 1555 köy evi inşa ederek vatandaşlarımıza teslim ettik. İzmir depreminin ardından da Bayraklı'da yerinde 1391 konut ve 392 dükkan, rezerv alanda ise 3 bin 649 konut ve 511 dükkan inşa etmek için hemen harekete geçtik. Böylece İzmir depreminin ardından toplam 5 bin 74 konut ve 3 bin 535 dükkan yapma kararı aldık. Bu evleri de bir yıl içinde teslim etmeye başlama sözü verdik" diye konuştu.'İZMİR'DE ZATEN SÜRMEKTE OLAN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDIK'Bugün verilen sözlerin tutulduğunu belirten Erdoğan, "Bugün sözümüzü tutuyor ve ilk konut ve dükkanları depremzedelere teslim ediyoruz. Bizler AK Parti'yiz. Bizler söz veririz, sözümüzü tutarız. Adalet, Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallerimize verilen projelerdeki 596 konut ve 145 dükkan biraz sonra sahipleriyle buluşacak. Bu bölgedeki inşaatlardan kalan 741 konut ve dükkanı da çok yakında hak sahiplerine teslim edeceğiz. Sadece bu 3 mahallemizdeki inşaatların yatırım tutarı 750 milyon liradır. Rezerv alanda ise 1,5 milyar lira yatırım bedeli olan 3 bin 649 konut ve 51 dükkan yapıyoruz. Bu alandaki projenin ilk etabını oluşturan 397 konutu, inşallah yılbaşında tamamlamış ve sahiplerine teslim etmiş olacağız. Son kabine toplantımızın ardından İzmir'de yaptığımız deprem konutlarının ödeme tutarları ile ilgili vadelerini kamuoyu ile paylaşmıştık. Buna göre, 2+1 konutları 160-180 bin, 3+1 konutları 220-260 bin TL arasında bir bedelle sahiplerine veriyoruz" dedi.Ödeme planlarını da açıklayan Erdoğan, "İlk 2 yılı ödemesiz toplam 20 yıl vadeli ödeme planına göre, 2+1 konutların taksitleri aylık 740, 3+1 konutların taksitleri ise aylık 1020 liradan başlayacak. Kira bedelinden bile düşük ödeme tutarı ile vatandaşlarımız yeni, konforlu, güvenli evlerine kavuşacak. Yeni konut ve dükkanların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile TOKİ ve AFAD başta olmak bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurumlarımızı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Depremin ardından sadece bu felaketin yol açtığı yaraları sarmakla kalmadık, aynı zamanda İzmir'de zaten sürmekte olan kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdık" ifadelerini kullandı.'RİSKLİ YAPILARINI DÖNÜŞÜME SOKMALARI ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ'Kentsel dönüşüm projeleri hakkında da bilgi veren Erdoğan, "Son 9 yıldır İzmir'de riskli yapı olarak belirlediğimiz 20 bine yakın binayı yıkmış ve dönüşüm projelerini başlatmıştık. Kentsel dönüşüm projelerini mümkün olduğu kadar rıza esasına göre yürütüyoruz. Afetlere hazırlık amacı ile TOKİ ve emlak konut vasıtası ile şehrimizde bugüne kadar 30 bin 456 konutun inşasını başlattık ve önemli bir kısmını da tamamladık. 2023 projelerimiz arasında Bayraklı ve Bergama'ya iki millet bahçesi kazandırma sözümüz var. Geçtiğimiz 19 yılda İzmir'e sadece çevre ve şehircilik kanalında toplam 23 milyar lira yatırım, teşvik ve destek sağladık. Halen 5 milyar liralık yatırımın inşası devam ediyor. Özellikle depreme hazırlık için gerçekten çok önemli adımlar atıyoruz. Türkiye son 120 yılda 80 bin insanını depremlerde kaybetmiş bir ülkedir. Bu depremlerin çok büyük bir kısmı da eskiden beri bilinen fay hatları üzerinde gerçekleşiyor. Deprem öldürmez, bina öldürür gerçeğine uygun şekilde 81 ilimizin tamamında riskli binaları belirliyor ve dönüşüme tabi tutuyoruz. Afetlere hazırlık kapsamında 81 ilimizde yine bugüne kadar yaklaşık 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Halen yatırım değeri 110 milyar lirayı bulan, 330 bin dönüşüm projesinin inşası devam ediyor. Vatandaşlarımızı sadece başlarını sokabilecekleri bir ev sahibi yapmıyoruz aynı zamanda depreme dayanıklı konutlara kavuşturuyoruz. Bu kapsamda son 19 yılda 95 bin 656 afet konutunu tamamlayıp, hak sahiplerine teslim ettik. Aynı şekilde son iki yılda 38 bin 600 konutun yapım çalışmalarını başlattık. Afetlerin ne zaman yaşanacağı bilinmediği için bir kez daha tüm vatandaşlarımıza, riskli yapılarını dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.'ALSANCAK MUSTAFA DENİZLİ STADI'NI HİZMETE AÇIYORUZ'İzmir'e yapılan yatırımlara da değinen Erdoğan "Güzel İzmir'imize son 19 yılda 85 milyar lira tutarında yatırım yaptık. 7 bin 100 kişi kapasiteli yüksek öğrenim, il genelinde 115 adet spor tesisi kazandırdık. Bu vesileyle bir müjde vermek istiyorum. İnşallah, bugün Alsancak'taki 14 bin kişilik tribüne sahip 101 bin milyar lira yatırım bedeli olan yeni stadımızı da hizmete açıyoruz. Adını da Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak belirlediğimiz bu tesisin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Sosyal yardımlarda İzmirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 8,5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta toplamda 2 bin 285 yataklı 42 hastane ile birlikte 122 sağlık tesisi kazandırdık. Yatak kapasitesi 2 bin 60 olan Bayraklı Şehir Hastanesi ile birlikte 6 hastanemizin yapımı devam ediyor. Ulaştırmada 547 kilometre ilave bölünmüş yol yaparak İzmir'in bölünmüş yol uzunluğunu 952 kilometreye ulaştırdık. Torbalı, Ödemiş, Kiraz, Tire bölünmüş yolunu, İzmir Seferihisar, Selçuk, Kuşadası ayrım yolunu, İzmir Çeşme ayrımı, Karaburun yolunu seneye tamamlıyoruz" diye konuştu.'4 ADET İÇME SUYU TESİSİMİZİN İNŞASI DEVAM EDİYOR'İzmir'e yapılan diğer yatırımları da sözlerine ekleyen Erdoğan, "Selçuk Ortaklar Aydın yolunu ve İzmir Turgutlu ayrımı, Kemalpaşa Torbalı yolunu ise 2023 yılında tamamlıyoruz. Demir yollarında Aliağa Selçuk arasındaki İZBAN'ı şehrimize kazandırdık. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ne demiryolu bağlantı hattı inşa ettik. İzmir Ankara yüksek hızlı tren hattının ilk etabını inşallah 2023 yılında hizmete sunacağız. Adnan Menderes Havalimanı'nı yeniledik. Çeşme Yat Limanı'nı hizmete sunduk. Yeni Foça Yat Limanı'nın inşası sürüyor. İzmir'e 31 baraj ve 8 gölet inşa ettik, 10 baraj daha inşa ediyoruz. Yaptığımız 3 adet tesisle 1 milyon kişinin ihtiyacını karşılayacak olan yıllık 59 milyon metreküp içme suyu temin ediyoruz. 4 adet içme suyu tesisimizin inşası devam ediyor. Topraklarımızın verimini arttırmak için inşa ettiğimiz 42 adet sulama tesisi ile 549 bin dekar araziyi sulamaya hazırız" ifadelerini kullandı.'100 ADET TAŞKIN KORUMA TESİSİ İNŞA ETTİK'İzmir'in en önemli probleminin sel ve taşkınlar olduğunun altını çizen Erdoğan, "100 adet taşkın koruma tesisi inşa ettik. İzmirli çiftçilerimize son 19 yılda 6,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Durmak yok, yola devam. İzmirli işverenlerimize son 19 yılda toplam 13,5 milyar lira tutarında destek verdik. Bu güzel manzaranın; kimi kifayetsiz siyasetçiler tarafından gölgelenmesine izin vermediğinize inanıyorum. Bakanlığımıza, milletvekillerimize yürekten verdiğiniz teşekkür ifadeleri, doğru olanı yaptığımızın ispatıdır. Cumhuriyetimizin bu güzel şehri için elimizden geleni elbette yapıyoruz. Bununla birlikte şehrin yerel yönetimlerdeki çeyrek asırlık ihmalini de içimiz acıyarak takip ediyoruz. İzmir'in alt yapısının yetersizliği yağan her yağmurda kendini belli ediyor. Son sel felaketinde ortaya çıkan tabloyu en iyi sizler biliyorsunuz. Bu şehri turist gibi ziyaret eden muhalefet partisinin genel başkanı acaba kendi belediye başkanlarına İzmir'in hangi kentine derman olacak talimatı vermiştir? Belediyelerin sorumluluğunda olan ve yıllardır en küçük bir çözüm üretilmeyen sorunları hükümete atmak dışında yaptıkları bir şey var mı? Seçimlerde verdiği sözleri şöyle alt alta yazın. Bunların hangilerinin gerçekleştiğine bakın. Neredeyse sıfıra yakın bir vaat gerçekleştirme tablosu göreceksiniz. Amacım; kesinlikle siyasi polemik değildir sadece İzmir adına duyduğum üzüntüyü sizlerle paylaşıyorum" dedi.'İZMİR KÖRFEZİ'NİN KİRLİLİĞİNİ GÖRÜYORSUNUZ DEĞİL Mİ?'İzmir'de yapılan pek çok hizmetin altında AK Parti'nin imzası olduğunu ifade eden Erdoğan, "Hiçbir hizmet yapmadan İzmir'e, kendi ideolojik saplantılarının gömleğini giydirmeye çalışanların gerçek yüzlerini artık sizlerin de gördüğüne inanıyorum. Daha kendi hizmet binaları ile ilgili meseleleri çözemeyenlerin İzmir'i 2023'e, 2053'e taşıyacak bir vizyon ortaya koyması mümkün değildir. Depremin ardından buraya geldiklerinde, kendilerinden güvenli evlere sahip olmak için yardım isteyen vatandaşları 'devlet yapsın' diyerek tersleyenlerden İzmir'e hayır gelmez. Felaketin büyümesini seyredenler, bu güzel şehrin geleceğini aydınlatamaz. İzmir Körfezi'nin kirliliğini görüyorsunuz değil mi? Kimin görevi bu? Belediyenin görevi. Türkiye'nin hiçbir yerinde kanalizasyon ve yağmur suyu ayrıştırması yapmayan belediyeler bulunmuyor. Asla ayrımcılık yapmadık. Tek kriterimiz; ülkemizin ve insanımızın neye ihtiyacı olduğudur. Bizim ilkemiz insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesidir. Kaygıları üzerinden istismar siyaseti yapanların ne size ne bu ülkeye faydası olmamıştır. Kendileri sürekli gerilimden beslendiği için yalan, yanlış, iftira ve sizleri oyalama yoluna gitmişlerdir. Bay Kemal'in CHP'nin ortaklarına bakın, notunuzu öyle verin. Önünüze koyacağı herhangi bir eseri ve hizmeti olmayanlara yarın karşılarına geldiklerinde hak ettikleri cevabı vermeye hazır mıyız? Bugün İzmir'de vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran hangi hizmet varsa altında bizim imzamızı göreceksiniz. İnşallah, İzmir'in diğer tüm sorunlarını da sorumluluklarını yerine getirmeyenlere rağmen birer birer çözeceğiz" diye konuştu.GENÇLERE MÜJDE VERDİGençlere de bir müjde vermek istediğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz haftalarda, gençlik merkezlerimizdeki kütüphanelerin 24 saat açık olmasını sağlayacağımızı söylemiştik. İzmir'de maalesef gençlerimizin ihtiyacını karşılayacak bir kütüphane olmadığını öğrendik. Şehrimizin tarihinde önemli yeri olan Tekel Fabrikası'nı içinde kütüphane ve müzesi olan bir kültür sanat merkezine dönüştürmeye çalışıyoruz."