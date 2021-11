Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Olmayacak erken seçim (2) - Son Dakika

'2023 SEÇİMLERİNİ ÇOK DAHA ÖNEMLİ HALE GETİRDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve kendileri için her seçimin önemli olduğunu belirterek, "Her seçim hayatidir. Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği şu kritik süreç 2023 seçimlerini çok daha önemli hale getirdi. Bu seçimleri kazanarak ülkemizi 2002 Kasım'ından beri kurduğumuz büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında yeni bir safhaya inşallah çıkarmış olacağız. Önümüzdeki seçim sonuçları, vesayetle, ihtiraslı çıkar odaklarıyla, terör örgütleriyle, darbecilerle mücadelenin ötesine geçen, bölgemizin ve dünyamızı şekillendirecek ehemmiyete sahiptir. Salgının tetiklediği küresel, siyasi ve ekonomik sistemdeki değişimin milletimizle birlikte bölgemizin tamamı, İslam alemi, Türk dünyası ve tüm mazlumlar ile mağdurlar üzerinde ne gibi sonuçlar doğuracağını yakın gelecekteki gelişmeler belirleyecektir. Türkiye'nin 2023 ve sonrasındaki siyasi, insani, ekonomik, askeri duruşu bu belirleyici faktörlerin ilk sırasında yer almaktadır" dedi.

'YEPYENİ VE AYDINLIK BİR DÖNEME ADIM ATMIŞ OLACAĞIZ'Türkiye'nin son 8 yılındaki hiçbir gelişmenin kendi tabii mecrasında ortaya çıkmadığını söyleyen Erdoğan, "Hepsinin de gerisinde bir senaryo, bir kurgu, bir tuzak, bir oyun vardır. Bu süreci yönlendirenlerin Allah'ın yardımı ve milletimizin feraseti sayesinde bugüne kadar başaramamaları vazgeçtikleri anlamına gelmiyor. Türkiye kendi duruşunu korumakta ve ilerletmekte ısrar ettikçe kurulan tuzakların çapı ve yol açtığı sonuçlar da artıyor. Bin yıldır bu toprakları vatanı yapmak ve korumak için bedel ödeyen bir millet olarak verdiğimiz bu mücadelenin de gerektirdiği fedakarlıkları yapmaktan çekilmedik, çekilmeyeceğiz. Ama milletimiz şundan emin olsun ki; bu mücadeleyi başarıyla tamamladığımızda kendimiz ve evlatlarımız için yepyeni ve aydınlık bir döneme adım atmış olacağız. Geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız tüm eser ve hizmetler, okullar, hastaneler, yollar, köprüler, tüneller, barajlar, fabrikalar, savunma sanayi ürünleri, teknoloji geliştirme çalışmaları ve diğer her şey işte bugünlere bu büyük atılıma hazırlık içindi. Şimdi var gücümüzle mücadelemizi vereceğiz. Önümüzdeki engelleri aşacağız, tuzakları bozacağız ve inşallah hedeflerimize ulaşacağız" diye konuştu.'VATANDAŞIMIZIN HER BİRİNİN KAPISINA GİDECEĞİZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesinin ve dünyanın siyasette sözü dinlenen, üretimiyle, ihracatıyla, istihdamı, ekonomisi, güçlü sosyal ve kültürel etki alanı geniş Türkiye'sine 2 asırdır hiç olmadıkları kadar yakın olduklarını söyleyerek, şöyle konuştu: "Sizler işte bu büyük misyonun, işte bu büyük hedefin kendi şehirlerimizdeki uç beyleri olarak sadece bugüne değil, geleceğe de istikamet verecek bir yerde duruyorsunuz. Değerli kardeşlerim, AK Parti milletimiz tarafından kurulan, milletimizin gösterdiği istikamette, milletimizle birlikte yol yürüyen bir partidir. Yaptığımız her eseri her hizmeti milletimiz için hayata geçirdik, yaşadığımız her badirenin üstesinden milletimizden aldığımız destekle geldik, bunun için 2023'e giden süreçte 84 milyon vatandaşımızın her birinin kapısına gideceğiz, elini tutacağız, gönlünü kazanacağız. Onun için yan gelip durmak yok, çok gayret edeceğiz, çok koşacağız ve şurada 1,5 yıl kaldı bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz. Unutmayınız, bizim boş bıraktığımız her yer karşımızdakiler tarafından yalanla, iftira, çarpıtma ile doldurulacaktır. Ülkemizi CHP'nin yalanlarına, iftiralarına terk edemeyiz. Türkiye'yi 'helalleşme' deyip de haleldar etmeye çalışan yani bozmaktan, lekelemekten, fesat çıkarmaktan başka iş bilmeyen Kılıçdaroğlu'nun kifayetsizliğine terk edemeyiz. Meydanı bölücü örgütün güdümündeki HDP'ye de şehit yakınlarına sövmekten başka mahareti olmayan edepsizlere de bırakamayız. Bize destek vermesi için ikna edemediğimiz her vatandaşımızı, partimiz için en büyük kayıp olarak görerek; her gün, her an, hep birlikte çalışacağız. Öncelikle kuruluşundan bugüne kadar kendi partimizde görev almış, sorumluluk üstlenmiş, oy vermiş insanlarımıza ulaşacağız. Bu çekirdeği sağlama aldıktan sonra katman katman genişleyerek tüm vatandaşlarımızın gönüllerine gireceğiz."'HERKESİ DERLEYİP TOPLAYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir arkadaşlarının hüzünle bakmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Herkesi derleyip toplayacağız. Yeminli Türkiye düşmanlarının, yeminli millet düşmanlarının, yeminli AK Parti ve Tayyip Erdoğan düşmanlarının ne dediğine ne yaptığına değil, bizimle birlikte yol yürüyen bu büyük davanın mensuplarına bakacağız. Asırlara yayılan demokrasi, kalkınma, hak ve özgürlük mücadelesinde milletimizin ne istediğine ne özlediğine bakacağız. Büyük ve güçlü Türkiye hedefinden gözümüzü asla ayırmayacağız. Bunu başardığımızda, Allah'ın izniyle milletimizin desteğinin tüm seçimlerden çok daha fazla bir şekilde yanımızda olduğunu göreceğiz. Teşkilat mensuplarımızın her biri işte böylesine büyük bir sorumluluk altındadır. Bu hususta ben sizlere güveniyorum" dedi.