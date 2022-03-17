Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

17.03.2022 17:24
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insani durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanması için Türkiye'nin en başından beri sergilediği samimi yaklaşımı sürdürdüğünü ifade etti. Kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi halinde, uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerden müspet sonuç alınmasını can-ı gönülden arzu ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı konular üzerinde uzlaşıya varmanın liderler düzeyinde görüşmeler gerektirebileceğine işaret ederek, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi İstanbul veya Ankara'da misafir etme teklifini yineledi.

Savaşın hiçbir tarafa fayda sağlamayacağını ve diplomasiye fırsat verilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahadaki insani durumun gözetilmesi ve insani koridorların iki yönlü olarak etkin ve sorunsuz şekilde işletilmesi gerektiğine de dikkat çekti. - ANKARA

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Rusya Devlet Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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