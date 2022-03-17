Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanyalı mevkidaşı Klaus Iohannis ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanyalı mevkidaşı Klaus Iohannis ile görüştü

17.03.2022 19:17
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanyalı mevkidaşı Klaus Iohannis ile görüştü

Son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insani durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, barışın tesisi için yoğun çaba sarf ederken, Ukrayna'ya ve mülteci akınına maruz kalan Romanya dahil komşu ülkelere insani yardım da ulaştırdıklarını ifade etti. Erdoğan ile Klaus Iohannis, savaş bağlamında yaşanan zorunlu göçün idaresi ve bu sürecin çeşitli sektörlerdeki yansımalarına yönelik tedbirler noktasında iş birliği ve eşgüdümü artırma hususunda mutabık kaldı.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanyalı mevkidaşı Klaus Iohannis ile görüştü - Son Dakika


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