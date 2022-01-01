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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'de kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'de kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti

01.01.2022 22:56
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'de kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'deki bir kıraathanede vatandaşlarla vatandaşlarla bir araya gelerek çay içip sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'deki bir kıraathanede vatandaşlarla vatandaşlarla bir araya gelerek çay içip sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'e bağlı Kısırkaya Mahallesi'nin AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret ettikten sonra Gümüşdere Mahallesi'ndeki bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya gelip çay içti. Bir vatandaşın sohbet sırasında kırsal mahalleye dönmek istediklerini dile getirince Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak konuyla ilgilenilmesini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıraathane önünde sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. - İSTANBUL

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'de kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'de kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'de kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'de kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'de kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'de kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'de kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'de kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'de kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Sarıyer, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'de kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti - Son Dakika


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