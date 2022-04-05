Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüştü

05.04.2022 16:20
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüştü

Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Slovenya ilişkileri ile Rusya- Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Slovenya ile stratejik ortaklığa ve iş birliğinin güçlendirilmesine önem verdiklerini belirtti. Enerji kaynaklarının çeşitlendirilerek güvenli güzergahlar üzerinden nakledilmesi zaruretinin bir kez daha ispatlandığını belirten Erdoğan, Hazar havzasındaki ve Doğu Akdeniz'deki kaynakların Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasının stratejik nitelikte olduğuna işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik çabalara da devam ettiklerini belirtti.


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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Slovenya, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüştü - Son Dakika


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