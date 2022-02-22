Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

22.02.2022 17:20
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü. İki liderin gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı Senegal'de bulunduğu sırada yaptığı görüşmede, Donbass'taki gelişmeleri ve Rusya Güvenlik Konseyi'nin Olağanüstü Toplantısı neticesinde açıklanan kararları yakından takip ettiğini belirtti. Türkiye'nin tutumunu, Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamayla ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde cumhuriyetleri tanımasının kabul edilmez olduğunu ifade etti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını vurgulayan Erdoğan, sorunun çözümü için uluslararası alanda diplomasinin tüm imkanlarından yararlanılması gerektiğini vurguladı. - DAKAR

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Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Zelenskiy, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü - Son Dakika


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