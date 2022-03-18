Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Çanakkale'de - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Çanakkale'de

18.03.2022 12:26
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Çanakkale'de

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 107.yıldönümü törenleri ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı için Çanakkale'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 107.yıldönümü törenleri ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı için Çanakkale'ye geldi. Bahçeli eşlik ediyor.

Çanakkala Havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan helikopterle Şehitler Abidesine hareket etti.

Cumhurbaşkanına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile bir çok bakan eşlik ediyor. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Çanakkale'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Çanakkale'de - Son Dakika
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