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Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, büyükelçilik görevlerini tebliğ etti

06.04.2022 14:53
Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, büyükelçilik görevlerini tebliğ etti

Son dakika haberler: DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Buna göre; Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi olmasına, Levent Eler'in de Birleşmiş Milletler Viyana Daimi Temsilcisi olarak görevlendirilmesine karar verildi. Ayrıca Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'ne Bekir Uysal, Riga Büyükelçiliği'ne Şule Öztunç, Helsinki Büyükelçiliği'ne Deniz Çakar, Stokholm Büyükelçiliği'ne Yönet Can Tezel, Kopenhag Büyükelçiliği'ne Rıza Hakan Tekin, Meksika Büyükelçiliği'ne İlhan Kemal Tuğ, Rabat Büyükelçiliği'ne Ömer Faruk Doğan, Seul Büyükelçiliği'ne Salih Murat Tamer görevlendirilecek. Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'ne Mehmet Paçacı, Tallin Büyükelçiliği'ne Başak Türkoğlu, Bissau Büyükelçiliği'ne Ali Sait Akın, Windhoek Büyükelçiliği'ne Feral Çekerek Oruçkaptan, San Salvador Büyükelçiliği'ne Gül Büyükerşen, Tiflis Büyükelçiliği'ne Ali Kaan Orbay, La Paz Büyükelçiliği'ne Ertan Yalçın, Punom Pen Büyükelçiliği'ne ise Ülkü Kocaefe seçildi.

Çavuşoğlu'nun tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri ise şöyle:

"Malabo Büyükelçiliği'ne Adnan Keçeci, Kinşasa Büyükelçiliği'ne Hüsnü Murat Ülkü, Harare Büyükelçiliği'ne Berna Kasnaklı Vresteden, Nairobi Büyükelçiliği'ne Subutay Yüksel, Karakas Büyükelçiliği'ne Naci Aydan Karamanoğlu, Hartum Büyükelçiliği'ne İsmail Çobanoğlu, Kişinev Büyükelçiliği'ne Uygar Mustafa Sertel, Manila Büyükelçiliği'ne Niyazi Evren Akyol, Niamey Büyükelçiliği'ne Özgür Çınar, Bogota Büyükelçiliği'ne Beste Pehlivan Sun, Kuala Lumpur Büyükelçiliği'ne Emir Salim Yüksel, Kito Büyükelçiliği'ne Makbule Başak Yalçın, Tiran Büyükelçiliği'ne Tayyar Kağan Atay, Bujumbura Büyükelçiliği'ne Alp Işıklı, Antananarivo Büyükelçiliği'ne İshak Ebrar Çubukçu, Nuakşot Büyükelçiliği'ne Akif Menevşe, Kuveyt Büyükelçiliği'ne Tuba Nur Sönmez, Budapeşte Büyükelçiliği'ne Gülşen Karanis Ekşioğlu."


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Kaynak: DHA

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