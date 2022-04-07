Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye her türlü insanlık karşıtı suçun, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırıcı ideolojinin karşısındadır" - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye her türlü insanlık karşıtı suçun, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırıcı ideolojinin karşısındadır"

07.04.2022 12:39
Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye her türlü insanlık karşıtı suçun, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırıcı ideolojinin karşısındadır"

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye her türlü insanlık karşıtı suçun, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırıcı ideolojinin karşısındadır ve benzer acıların gelecekte yaşanmaması için kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye her türlü insanlık karşıtı suçun, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırıcı ideolojinin karşısındadır ve benzer acıların gelecekte yaşanmaması için kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığından, Ruanda'da Tutsilere yönelik soykırımın yıldönümü hakkında yapılan açıklamada, "Ruanda Cumhuriyeti'nde 1994 yılında yaşanan, 1 milyondan fazla insanın sistematik olarak acımasızca katledildiği, insanlık tarihinin yakın dönemdeki en büyük mezalimlerinden biri olan Tutsilere Yönelik Soykırımı bir kez daha en derin teessürle hatırlıyoruz. Dost Ruanda devletinin ve halkının acılarını samimiyetle paylaşıyor, taziyelerimizi sunuyoruz. Türkiye her türlü insanlık karşıtı suçun, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırıcı ideolojinin karşısındadır ve benzer acıların gelecekte yaşanmaması için kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Mardin'de imam ve kilise görevlisi tarihi cami ve kilisede masa tenisi oynadı Mardin'de imam ve kilise görevlisi tarihi cami ve kilisede masa tenisi oynadı MOSFED, Avrupa Mobilya Endüstrileri Konfederasyonu üyesi oldu MOSFED, Avrupa Mobilya Endüstrileri Konfederasyonu üyesi oldu

Irkçılık, Türkiye, Ruanda, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: 'Türkiye her türlü insanlık karşıtı suçun, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırıcı ideolojinin karşısındadır' - Son Dakika


Son Dakika
12:44 Birlikte iş yapmak için çağırdıkları Şırnaklı işadamını kaçırdılar, 400 bin dolar fidye istediler
12:35 Devlet Bahçeli'den hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon açıklaması: Bu durum geçici
12:27 Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek
12:07 Saçlarını kısacak kesiyorlar: Ukraynalı kadınlar, Rus askerlerin tecavüzünden böyle kurtulmayı umuyor
12:05 Serbest kalmasını 8 kurban keserek kutlayan avukatın sevinci uzun sürmedi
11:57 Ali Koç'un da sabrı kalmadı! Fenerbahçe'de Mesut Özil hikayesi bitiyor
11:55 Putin'den yeni hamle: Kızlarına yaptırım uygulanınca, yaptırımdan korumak için sevgilisini şirket künyesinden çıkardı
11:43 Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
11:32 Safiye Soyman, canlı yayında Seda Sayan'a nikah için aldığı hediyeyi anlattı
11:26 Macaristan da, Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuğa soyundu: Orban, Putin ve Zelenski'yi Budapeşte'ye davet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 12:53:44. #1.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye her türlü insanlık karşıtı suçun, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırıcı ideolojinin karşısındadır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement