Son dakika haberleri | Fatih Erbakan, emeklilerin bayram ikramiyelerine zam yapılmamasını eleştirdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Fatih Erbakan, emeklilerin bayram ikramiyelerine zam yapılmamasını eleştirdi

20.04.2022 23:08
Son dakika haberleri | Fatih Erbakan, emeklilerin bayram ikramiyelerine zam yapılmamasını eleştirdi

Son dakika haberlerine göre Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, emeklilerin bayram ikramiyelerine zam yapılmamasını eleştirdi.

Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, emeklilerin bayram ikramiyelerine zam yapılmamasını eleştirdi.

Yazılı bir açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emeklilere bayramda ödenecek ikramiyede herhangi bir artış olmadığını söylediğini hatırlattı. Faize 3 ayda 77 milyar TL ödeme yapıldığını kaydeden Erbakan, "Bir diğer tarafta 10 milyonluk makam araçlarına binen bakanlarımız, diğer tarafta ise son 5 yılda sadece 'yüzde 10' artan emekli bayram ikramiyesi… 54. Hükümet döneminde Erbakan Hocamızın işçiye memura verdiği yüzde 100'lük, yüzde 200'lük maaş zamları, BAĞ-KUR emeklisine yapılan yüzde 320'lik maaş zamları nerede, AK Parti iktidarının işçi, memur ve emekliye verdikleri nerede?" dedi.

"Emekli ikramiyesi enflasyona göre 5 bin lira olmalıydı"

"Emekli bayram ikramiyesinin sadece enflasyon kaybını giderebilmek için dahi 5 bin lira olması gerekirdi" diye devam eden Erbakan, şunları kaydetti: "Böyle bir ikramiye, asgari ücretin dahi çok altında maaş alan emeklinin biraz da olsa nefes almasına vesile olurdu. Matematik ortada, hesap ortada, adalet kavramı ortada ama bunların hiçbirisini göz önünde bulundurmayan bir iktidar da ortada...Biz Yeniden Refah Partisi olarak en kısa zamanda geleceğiz ve 'Önce Millet' anlayışıyla hem EYT mağduriyetlerini ortadan kaldıracağız ve hem de emekli maaşlarını ve emekli ikramiyelerini olması gereken seviyeye getireceğiz." - ANKARA

Son dakika haberleri | Fatih Erbakan, emeklilerin bayram ikramiyelerine zam yapılmamasını eleştirdi

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Fatih Erbakan: Emekli maaşlarını ve ikramiyelerini olması gereken seviyeye getireceğiz Fatih Erbakan: Emekli maaşlarını ve ikramiyelerini olması gereken seviyeye getireceğiz HDP'li Paylan: 'Emeklilerin bayram ikramiyesi 5 bin lira olmalı' HDP'li Paylan: 'Emeklilerin bayram ikramiyesi 5 bin lira olmalı'

Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, Emekli, Bayram, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Fatih Erbakan, emeklilerin bayram ikramiyelerine zam yapılmamasını eleştirdi - Son Dakika


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