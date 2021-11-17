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Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu: "Düzce'de saat 15.40'ta gerçekleşen 5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir... - Son Dakika

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu: "Düzce'de saat 15.40'ta gerçekleşen 5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir...

17.11.2021 16:04
Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu: "Düzce'de saat 15.40'ta gerçekleşen 5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir...

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Soylu: "Düzce'de saat 15.40'ta gerçekleşen 5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.

İçişleri Bakanı Soylu: " Düzce'de saat 15.40'ta gerçekleşen 5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Düzce'mize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." - ANKARA

Süleyman Soylu, Düzce, AFAD, 112, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu: 'Düzce'de saat 15.40'ta gerçekleşen 5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu: "Düzce'de saat 15.40'ta gerçekleşen 5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir... - Son Dakika
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