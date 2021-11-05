Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de güvenlik toplantısına katıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Valiliğinde düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.
Bakan Soylu çeşitli programlara katılmak üzere beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile İzmir'e geldi.
Adnan Menderes Havalimanı'nda İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin tarafından karşılanan Soylu, buradan Valiliğe geçti.
Valilik Anı Şeref Defteri'ni imzalayan Soylu, daha sonra Valilikte düzenlenen İzmir Güvenlik Toplantısı'na katıldı.
Toplantı, Bakan Soylu başkanlığında basına kapalı devam ediyor.
Kaynak: AA
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