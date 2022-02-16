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Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Size 2022 yılı hedefinizi söylüyorum: Terörün tüm kırıntıları temizleyeceksiniz" - Son Dakika

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Size 2022 yılı hedefinizi söylüyorum: Terörün tüm kırıntıları temizleyeceksiniz"

16.02.2022 12:07

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Size 2022 yılı hedefinizi söylüyorum: Terörün tüm kırıntıları temizleyeceksiniz" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı Süleyman Soylu: "Bu coğrafyayı bir kaos coğrafyasına çevirmek isteyenler var.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Size 2022 yılı hedefinizi söylüyorum: Terörün tüm kırıntıları temizleyeceksiniz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Süleyman Soylu:

"Bu coğrafyayı bir kaos coğrafyasına çevirmek isteyenler var. Bizi de bunun içine alıp aynı cenderenin içinde bir belirsizliğe doğru itmeye çalışanlar var."

"Size 2022 yılı hedefinizi söylüyorum: Terörün tüm kırıntıları temizleyeceksiniz. Yılanın deliğinde olsalar bile bulup çıkaracaksınız. Artık terörün bir kırıntısını bile yurt içinde taşımayacağız. Altını kaldırmadık taş, aramadık ayağımızı basmadık bir santimetrekare bile bırakmayacağız."

"Ya teslim olacaklar, devletin adaletine sığınacaklar ya da yok olacaklar"

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Size 2022 yılı hedefinizi söylüyorum: Terörün tüm kırıntıları temizleyeceksiniz
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Size 2022 yılı hedefinizi söylüyorum: Terörün tüm kırıntıları temizleyeceksiniz
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Size 2022 yılı hedefinizi söylüyorum: Terörün tüm kırıntıları temizleyeceksiniz

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Süleyman Soylu, Jandarma, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Size 2022 yılı hedefinizi söylüyorum: Terörün tüm kırıntıları temizleyeceksiniz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Size 2022 yılı hedefinizi söylüyorum: Terörün tüm kırıntıları temizleyeceksiniz" - Son Dakika
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