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Son dakika haberleri | Irak Yüksek Mahkemesi mevcut cumhurbaşkanının görevinde kalmasına karar verdi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Irak Yüksek Mahkemesi mevcut cumhurbaşkanının görevinde kalmasına karar verdi

13.02.2022 17:12
Son dakika haberleri | Irak Yüksek Mahkemesi mevcut cumhurbaşkanının görevinde kalmasına karar verdi

Edinilen son dakika haberine göre Irak Federal Yüksek Mahkemesi, yeni cumhurbaşkanı seçilinceye kadar mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in görevini sürdürmesine karar verdi.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, yeni cumhurbaşkanı seçilinceye kadar mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in görevini sürdürmesine karar verdi.

Irak'ta cumhurbaşkanı krizi sürerken, Irak Federal Yüksek Mahkemesi yeni kararını açıkladı. Mahkeme, görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in yeni bir cumhurbaşkanı seçilene kadar görevi başında kalmasına karar verildiğini açıkladı.

Irak Mahkemesi tarafından adaylığı reddedilen eski Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ise, alınan kararı "siyasi" olarak nitelendirdi. Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) cumhurbaşkanı adayı Zebari, partisinin kendisinden başka bir aday göstermediğini belirterek, "Alınan bu karar, Irak'ın başına deneyim sahibi güçlü bir başkanın gelmesini istemeyenlerin eseridir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Irak medyasında, meclisin yeni cumhurbaşkanı seçememesi halinde Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin göreve gelmesini engellemek için Cumhurbaşkanı Salih'in mahkemeye başvurduğu aktarıldı. - ERBİL

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cumhurbaşkanı, Berhem Salih, Irak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Irak Yüksek Mahkemesi mevcut cumhurbaşkanının görevinde kalmasına karar verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Irak Yüksek Mahkemesi mevcut cumhurbaşkanının görevinde kalmasına karar verdi - Son Dakika
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