Başkan Oğuz'dan 10 Nisan'da anlamlı ziyaret - Son Dakika
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Başkan Oğuz'dan 10 Nisan'da anlamlı ziyaret

11.04.2022 13:30
Başkan Oğuz'dan 10 Nisan'da anlamlı ziyaret

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Polis Teşkilatı'nın 177'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, görevleri başındaki polislere karanfil verip, günlerini kutladı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Polis Teşkilatı'nın 177'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, görevleri başındaki polislere karanfil verip, günlerini kutladı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Polis Teşkilatı'nın kuruluşu ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü İsmet Yüzügüllü'ye çiçek takdim eden Oğuz, görevleri başındaki polislere de karanfil verdi. Oğuz, günlerini kutladığı polislere hizmetlerinden dolayı tüm ilçe halkı adına teşekkür etti.

"Huzur ve güvenliğimiz onlara emanet"

Başkan Oğuz, 177 yıllık köklü bir maziye sahip olan Türk polisinin ülkemizde asayişin, huzurun, güvenliğin, hak ve özgürlüklerin korunması için fedakarca faaliyet gösterdiğini kaydetti. Oğuz, "Kahramankazan'ın bir huzur kenti olmasında emniyet personelinin katkısı büyüktür. Vatandaş ile devlet arasında köprü kuran, milletimizin huzurunun ve güvenliğinin sağlanması için özverili bir şekilde gece gündüz çalışan Türk polisi, görevlerini gelecekte de başarılı bir şekilde sürdürecektir. Türk Milleti'nin huzur ve güvenliği için şehit ve gazi olan polislerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm emniyet teşkilatı mensuplarının, polis haftasını en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu. - ANKARA

Başkan Oğuz'dan 10 Nisan'da anlamlı ziyaret
Başkan Oğuz'dan 10 Nisan'da anlamlı ziyaret
Başkan Oğuz'dan 10 Nisan'da anlamlı ziyaret

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Oğuz'dan 10 Nisan'da anlamlı ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Oğuz'dan 10 Nisan'da anlamlı ziyaret - Son Dakika
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