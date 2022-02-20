Son dakika haberleri: MHP'li Kalyoncu: İzmirliyi sele boğan bir yapı var - Son Dakika

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İzmir milletvekili Hasan Kalyoncu, yağış sonrası İzmir'de olumsuzluklar yaşandığını ifade ederek, " Türkiye'nin incisi İzmir'de yağış olduğu zaman ne oldu? Felaket oldu. Mühendislik hataları nedeniyle İzmirliyi sele boğan bir yapı var. Kemeraltı'nda esnafımız yüzme kursuna gidecek. Neymiş orası tarihi yapıymış. Hayır, kesinlikle mühendislik hataları var" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla tüm Türkiye'yi kapsayan 'Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları' bugün Bergama ve Konak ilçelerinde devam etti. Konak'taki Toros Sosyal Tesisi'nde yapılan programa; MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, MHP MYK üyeleri Fatih Çetinkaya, Tarkan Toper, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, MHP Konak İlçe Başkanı Yusuf Çoban ile çok sayıda partili katıldı. MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ise toplantının başkanlığını yürüttü.

FIRAT ÇAKIROĞLU İÇİN İSİM TALEBİToplantıda konuşan MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu Ege Üniversitesi 'nde 20 Şubat 2015'te öğrenciler arasında çıkan kavgada yaşamını yitiren Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Çakıroğlu'nu ölüm yıl dönümünde andı. Ege Üniversitesi yönetimine seslenen Kalyoncu, " Gazi Üniversitesi rektörünün yaptığı duyarlılığı göstersin. Dursun Önkuzu 'nun adı Gazi Üniversitesi'nde bir bloğa verildi. Biz de Ege Üniversitesi'nden Fırat Çakıroğlu'nu adının bir fakülteye, bloğa verilmesi yönünde beklenti içindeyiz" dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu 'nun bir televizyon programında MHP ile ilgili açıklamalarına değinen Kalyoncu, " Milliyetçi Hareket Partisi 'nin ne yapması gerektiğini anlatıyor. Hiçbir zaman ülkücü hareket içerisinde yer almamış biri milliyetçi olduğunu söyleyerek HDP ile iş tutup bize ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Peki İstanbul belediye başkanı ABD ve İngiliz büyükelçisiyle görüşürken, Yavuz neredeymiş? İzmir'de Tunç Soyer ayrı bayrak, ayrı para çıkışı yaptığında neredeymiş? Kimin ne dediği belli değil. Her kafadan ses çıkan yapıları var. Şimdi 'parlamenter sisteme dönelim diyor'. Peki parlamenter sisteme döneceksek, güçlendirilmişi ne? Madem o kadar iyiydi de neden parlamenter değil de güçlendirilmiş parlamenter sistem?" dedi.'KEMERALTI'NDA ESNAFIMIZ YÜZME KURSUNA GİDECEK'Yerel yönetimi de eleştiren MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, "Türkiye'nin incisi İzmir'de yağış olduğu zaman ne oldu? Felaket. Yapılacak bir şey yokmuş, aslında var. Mühendislik hataları nedeniyle İzmirliyi sele boğan bir yapı var. Kemeraltı'nı biliyorsunuz. Turizmin kalbi burada. İlk yağışta ne oluyor? Kemeraltı'nda esnafımız yüzme kursuna gidecek. Neymiş? Orası tarihi yapıymış. Hayır, kesinlikle mühendislik hataları var" açıklamalarında bulundu.'5'TEN 10 LİRAYA ÇIKAN ÜRÜN, 8 LİRAYA DÜŞMEDİ'Toplantıda konuşan MHP İl Başkanı Veysel Şahin de "Okyanus ötesinden gelen operasyonla ticaret ve ekonomi alt üst edildi. Halbuki Türkiye bu arada ihracat rekorları kırıyordu. Böyle bir dönemde düğmeye bastılar. Ondan evvel Türkiye bir karar aldı. Doları neredeyse yarıya düşürdü" dedi. Piyasadaki fiyatlara değinen Şahin, "Dolar 18 liradan 12 liraya düştü. Piyasadaki bir malı 5 liradan 10 liraya çıkaranlar, sonrasında 8 liraya bile düşürmedi. Düşürmüyorlar, direniyorlar. Ceza veriliyor ama direniyorlar. İlginç. Gizli bir direnç, mücadele var" diye konuştu.

MHP MYK üyeleri Fatih Çetinkaya ve Tarkan Toper de muhalefeti güçlendirilmiş parlamenter istemi nedeniyle eleştirdi. Konuşmaların ardından MHP'ye katılanlara rozet takıldı.