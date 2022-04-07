Son dakika haberleri! NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı 2'inci gününde devam ediyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri! NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı 2'inci gününde devam ediyor

07.04.2022 11:32
Son dakika haberleri! NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı 2'inci gününde devam ediyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı 2'inci gününde devam ederken, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı 2'inci gününde devam ederken, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 6-7 Nisan tarihlerinden düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı 2.gününde devam ediyor. Gürcistan, Finlandiya, İsveç, Avrupa Birliği, Asya Pasifik, Avustralya, Yeni Zelanda, Ukrayna, Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg toplantının açılış konuşmasında, Ukrayna'ya olan desteği göstermek, Rusya'nın saldırılarını kınamak ve kurallara dayalı uluslararası düzeni savunmak için bir araya gelindiğini belirtti. Genel Sekreter Stoltenberg ayrıca toplantıya katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'ya "hoş geldin" diyerek, kendisiyle Ukrayna hakkında atılacak yeni adımları tartıştırmak için biraraya gelmenin önemli olduğunu bildirdi. - BRÜKSEL

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Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel, Ukrayna, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı 2'inci gününde devam ediyor - Son Dakika


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