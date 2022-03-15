Son dakika haberleri! Rus televizyonunda savaş karşıtı pankart açan editör gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Rus televizyonunda savaş karşıtı pankart açan editör gözaltına alındı

15.03.2022 05:18
Son dakika haberleri! Rus televizyonunda savaş karşıtı pankart açan editör gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rusya'da yayın yapan Kanal 1 televizyonunun canlı yayını sırasında "savaşa hayır" yazılı pankart açan Kanal 1 Editörü Marina Ovsyannikova sosyal medya hesabı üzerinden yatığı açıklamada, Ukrayna'da yaşananların bir suç olduğunu ve Rusya'nın saldırgan bir ülke olduğunu ifade etmesinin ardından...

Rusya'da yayın yapan Kanal 1 televizyonunun canlı yayını sırasında "savaşa hayır" yazılı pankart açan Kanal 1 Editörü Marina Ovsyannikova sosyal medya hesabı üzerinden yatığı açıklamada, Ukrayna'da yaşananların bir suç olduğunu ve Rusya'nın saldırgan bir ülke olduğunu ifade etmesinin ardından Rus polisi tarafından gözaltına alındı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ülkede büyük bir tepkiye neden olurken, son olarak Rusya'da yayın yapan ev Rusya hükümetine ait Kanal 1 televizyonunda 8 yıldır editör olarak çalışan Marina Ovsyannikova, kanalın canlı yayın sırasında yaşanan savaşı protesto etmişti. Olayın ardından gözaltına alınacağını bilen Ovsyannikova ise sosyal medya hesabından olaya ilişkin görüntülü açıklamada bulundu. Ovsyannikova mesajında, "Ukrayna'da şuan yaşananlar bir suç ve Rusya saldırgan bir ülke. Bu suçtan sadece 1 kişi sorumlu ve bu kişi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Benim annem Ukraynalı, babam Rus. Onlar hiçbir zaman düşman olmadılar. Boynumdaki kolye (Rus ve Ukrayna bayraklarının renklerinde) savaşın bir an önce durması gerektiğini ve kardeş halkların bir arada yaşayabileceğini simgeliyor. Ne yazık ki, son yıllarda Kremlin propagandası yaparak Kanal 1'de çalışıyorum ve şimdi bundan çok utanıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında Rus muhalif lider Alexei Navalny'den de bahseden Ovsyannikova, "Tüm bunların daha yeni başladığı 2014 yılında sessiz kaldık. Kremlin Navalny'yi zehirlediğinde biz mitinglere gitmedik. Bu insan karşıtı rejimi sessizce izledik. Şimdi artık tüm dünya bize sırtını döndü ve torunlarımızda bu kardeş katili savaşının utancından kurtulamayacak. Biz Rus halkı düşünebiliyoruz ve zekiyiz. Bu çılgınlığı durdurmak bizim elimizde. Mitinglere çıkın, hiçbir şeyden korkmayın, hepimizi hapse atamazlar" dedi.

Ovsyannikova gözaltına alındı

Rusya'da yaşanan bu protesto, ülkede büyük bir şoka neden olurken Editör Ovsyannikova, Rus polisi tarafından gözaltına alındı. Polislerin, Ovsyannikova'yı Ostankino polis merkezinde tuttuğu öğrenildi. Rusya'da insan hakları alanında çalışmalar yürüten OVD-Info sivil toplum kuruluşunun avukatları Dmitriy Zakhvatov ve Anastasya Kostova'nın ise, Ovsyannikova'nın avukatlığını üstlendiği belirtildi. Rusya'da faaliyet gösteren bir başka kuruluş olan Agora İnsan Hakları Grubu Başkanı Pavel Çikov ise, Marina Ovsyannikova'nın polis merkezinde tutulduğunu ve avukatlarla görüştürülmediğini açıkladı.

Öte yandan Editör Ovsyannikova, Kanal 1 televizyonunun canlı yayınında haber sunucusu Ekaterina Andreeva'nın Rusya Başbakanı Mikhail Mişustin'in yaptırımların etkisini hafifletme planlarından bahsettiği sırada, arkasında "Savaşa hayır! Savaşı durdurun, propagandalara inanmayın! Burada size yalan söylüyorlar. Ruslar savaşa karşı!" yazılı bir pankart açmıştı. Ovsyannikova aynı zamanda, "Savaşa hayır, savaşı durdurun" diye de slogan atmıştı. Kanal ise tam bu sırada yayından çıkarak, farklı bir haber görüntüsünü yayına vermişti. Eşinin de kanalda çalıştığı öğrenilen Marina Ovsyannikova, protestosunun ardından kanaldan ayrılmıştı. - MOSKOVA

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Kanal 1, Marina, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Rus televizyonunda savaş karşıtı pankart açan editör gözaltına alındı - Son Dakika


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