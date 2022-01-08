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Son dakika haberleri... Rusya'dan ABD'ye Kazakistan yanıtı: "ABD evinize girdiğinde hayatta kalmak zordur" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Rusya'dan ABD'ye Kazakistan yanıtı: "ABD evinize girdiğinde hayatta kalmak zordur"

08.01.2022 13:59
Son dakika haberleri... Rusya'dan ABD'ye Kazakistan yanıtı: "ABD evinize girdiğinde hayatta kalmak zordur"

Son dakika haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kazakistan'daki Rus askeri güçlerine yönelik açıklamalarına Rusya'dan tepki geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kazakistan'daki Rus askeri güçlerine yönelik açıklamalarına Rusya'dan tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD evinize girdiğinde hayatta kalmak, soyulmamak ve tecavüze uğramamak zordur" denildi.

Kazakistan'da yaşanan şiddet olaylarının ardından Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talebi üzerine Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) barış gücü, Kazakistan'a gönderildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Rusya'nın Kazakistan'a asker göndermesine yönelik yaptığı açıklamasına Rusya'dan tepki gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada geçmişte ABD'nin asker gönderdiği ülkeler hatırlatılarak, "ABD evinize girdiğinde hayatta kalmak, soyulmamak ve tecavüze uğramamak zordur. Bu davetsiz misafirleri kapılarının eşiğinde bulan Kuzey Amerika yerlileri, Koreliler, Vietnamlılar, Iraklılar, Panamalılar, Yugoslavyalılar, Libyalılar, Suriyeliler ve daha çok sayıda şanssız insanın ekleyecek çok şeyi var" ifadeleri kullanıldı.

Blinken ne demişti?

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Bana göre Kazak makamları ve hükümeti protestolarla uygun bir şekilde başa çıkma, bunu yasa ve düzeni korurken protestocuların haklarına saygı duyacak şekilde yapma kapasitesine sahipler, bu yüzden neden herhangi bir dış yardıma ihtiyaç duydukları açık değil" demişti. Kazakistan'ı ülkedeki huzursuzluğu bastırmak için asker davet etmesinin ardından Rus etkisini azaltmanın zor olacağını belirten Blinken, "Yakın tarihten bir ders, Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmanın bazen çok zor olduğudur" demişti. - MOSKOVA

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Rusya'dan ABD'ye Kazakistan yanıtı: 'ABD evinize girdiğinde hayatta kalmak zordur' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Rusya'dan ABD'ye Kazakistan yanıtı: "ABD evinize girdiğinde hayatta kalmak zordur" - Son Dakika
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