Son dakika haberleri | Rusya'dan Biden'a tepki: "Bombaları dünya çapında yüz binlerce insanı öldüren devlet başkanının bu tür söylemleri kabul edilemez ve affedilemez" - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Rusya'dan Biden'a tepki: "Bombaları dünya çapında yüz binlerce insanı öldüren devlet başkanının bu tür söylemleri kabul edilemez ve affedilemez"

16.03.2022 23:39
Son dakika haberleri | Rusya'dan Biden'a tepki: "Bombaları dünya çapında yüz binlerce insanı öldüren devlet başkanının bu tür söylemleri kabul edilemez ve affedilemez"

Son dakika haber... ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için kullandığı, "O bir savaş suçlusu" sözlerine cevap veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bombaları dünya çapında yüz binlerce insanı öldüren devlet başkanının bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için kullandığı, "O bir savaş suçlusu" sözlerine cevap veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bombaları dünya çapında yüz binlerce insanı öldüren devlet başkanının bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, bir gazeteci tarafından yöneltilen "Gördüklerinizden sonra Putin'e savaş suçlusu demeye hazır mısınız?" sorusuna Biden, "Bence o bir savaş suçlusu" şeklinde cevap vermesinin ardından Rusya'dan tepki gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bombaları dünya çapında yüz binlerce insanı öldüren devlet başkanının bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz" dedi.

Biden daha önce Putin için, "katil" ifadesini kullanmış, fakat 13 Nisan 2021'de Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde bu kelimeyi kasıtlı olarak kullanmadığını belirtmişti. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Rusya'dan Biden'a tepki: 'Bombaları dünya çapında yüz binlerce insanı öldüren devlet başkanının bu tür söylemleri kabul edilemez ve affedilemez' - Son Dakika


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