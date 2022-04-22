Son dakika haberleri: Rusya Savunma Bakanlığı: "Moskova kruvazöründe 1 kişi öldü, 27 kişi ise kayıp" - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Rusya Savunma Bakanlığı: "Moskova kruvazöründe 1 kişi öldü, 27 kişi ise kayıp"

22.04.2022 23:14
Son dakika haberleri: Rusya Savunma Bakanlığı: "Moskova kruvazöründe 1 kişi öldü, 27 kişi ise kayıp"

Son dakika haber... Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de patlama olduktan sonra batan Moskova kruvazöründeki 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de patlama olduktan sonra batan Moskova kruvazöründeki 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus donanmasının amiral gemilerinden olan Moskova kruvazörünün Ukrayna açıklarında patlama yaşanmasının ardından romörkörler ile çekildiği sırada batması sonrası kayıplarla ilgili ilk kez resmi veri yayınladı. Bakanlık açıklamasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini 27 kişinin de kayıp olduğunu bildirerek, "13 Nisan'da mühimmat patlaması sonucunda çıkan yangınla Moskova kruvazöründe büyük bir hasar meydana geldi. Mürettebatın yangın söndürme çabaları sonuç vermedi. Geminin hasar görmemesi için verilen mücadelede 1 asker öldü, 1 asker yaralandı, 27 kişi kayboldu. Kalan 396 mürettebat, kruvazörden bölgedeki Karadeniz Filosu gemilerine tahliye edilerek Sivastopol'a sevk edildi" denildi.

Bakanlık hayatını kaybeden, yaralanan ve kayıp askerlerin ailelerine destek verileceğini aktarırken, kurtarılan denizcilerin Karadeniz Filosu'ndaki diğer askeri gemilerinde görevlerine devam edeceğini belirtti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada kurtarılan askerlerin Karadeniz Filosu'nda görev almak için istekli oldukları ifade edilerek, "Karadeniz Filosu komutanlığının Moskova kruvazörünün mürettebatı ile yaptığı görüşmelerin sonucunda subayların, denizcilerin ve sözleşmeli denizcilerin büyük çoğunluğu Karadeniz Filosu'nun gemilerinde hizmet vermeye devam etme arzusunu dile getirdi" denildi. Bakanlık, Karadeniz Filosu'nda görev almak istemeyen diğer denizcilerin ise başka filolarda görevlerine devam edeceğini aktardı. - MOSKOVA

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Karadeniz, Patlama, Moskova, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Rusya Savunma Bakanlığı: 'Moskova kruvazöründe 1 kişi öldü, 27 kişi ise kayıp' - Son Dakika


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