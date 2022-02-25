Son dakika haberleri | Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin TBMM Başkanından açıklama: "Türkiye, Montrö Anlaşması hükümlerine riayet edecek" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin TBMM Başkanından açıklama: "Türkiye, Montrö Anlaşması hükümlerine riayet edecek"

25.02.2022 18:32

Son dakika haberi... Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin TBMM Başkanından açıklama: "Türkiye, Montrö Anlaşması hükümlerine riayet edecek" Tekirdağ'a gelen TBMM Başkanı Şentop, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin açıklama yaptı.

Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin TBMM Başkanından açıklama: " Türkiye, Montrö Anlaşması hükümlerine riayet edecek"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'a gelen TBMM Başkanı Şentop, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin açıklama yaptı. Şentop, "Montrö Antlaşması önemli bu konuda Ukrayna Büyükelçisinin de bir talebi olmuştu ama anlaşmadaki hükümler çok açık ve çok net. Türkiye bu anlaşma hükümlerini net bir şekilde kararlılıkla takip etmektedir. Bugüne kadar da böyle oldu. Bundan sonra da bu anlaşma hükümlerine Türkiye harfiyen riayet ediyor, edecek" dedi.

'Ombudsman halkla buluşuyor' programının davetlisi olarak memleketi Tekirdağ'a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şentop, "Arkadaşlar bu konuyla ilgili son gelişmelerle ilgili daha önce de açıklamalar yaptık. Tekrar söylüyorum biz gerek bölgemizde, gerekse dünyanın neresinde olursa olsun devletlerin arasındaki ihtilafların diyalog, müzakere yoluyla, barış yoluyla çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çatışmaların, savaşların, işgallerin sorunları çözmediğini bugüne kadar yaşamış olduğumuz bütün süreçler, tarih gösteriyor. Yüz yıl önce dünya çok büyük savaşlar yaşadı. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı yüz milyonun üzerinde insan öldü. Hala ihtiraslar devam ediyor. Yani savaşlar, kan, gözyaşı, sorunları çözmüyor. Sorunları uluslararası hukuka göre anlaşmalara göre Ukrayna Rusya arasındaki Minsk Anlaşmaları var. İki anlaşma var hükümlere göre Müzakere ederek, diyalog yoluyla çözmek gerekir. Yoksa bu sadece Ukrayna, Rusya arasında değil başta bölgemiz olmak üzere, bütün Avrupa'yı, dünyayı etkileyebilecek bir soruna dönüşme riski taşıyor. Biz bu bakımdan yine gerek Rusya, gerek Ukrayna yetkililerinin barışçı yollarla sorunların çözülmesi için diyalog ve müzakere zemini oluşturmaları noktasında çağrıda bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda Türkiye olarak ara bulucu, uzlaştırıcı, adına ne denilirse denilsin ama barış yoluyla sorunu çözecek çözme yardımcı olunacağını, olunabileceğini Türkiye olarak ben söylemiştim. İnşallah fazla kan dökülmeden, gözyaşı dökülmeden, sorun, müzakere ve diyalogla çözülür" dedi.

Şentop açıklamasının devamında, "Arkadaşlar pazartesi günü ben Gürcistan'daydım. Gürcistan'da. meclis başkanıyla da görüştük. Cumhurbaşkanıyla, başbakanla görüştük. Bütün bölgede bir ciddi tedirginlik olduğunu biliyoruz. Biz tekrar ifade edelim. Bütün taraflar sadece iki ülke değil, konuya müdahil olan, görüşme eden herkes barış ve müzakere yolunu, diyalog yolu önermelidir diye düşünüyorum. Gerekli irtibatta olduğumuz görüştüğümüz herkese de bu mesajı ifade ediyoruz. Montrö Antlaşması önemli bu konuda Ukrayna Büyükelçisinin de bir talebi olmuştu ama anlaşmadaki hükümler çok açık ve çok net. Türkiye bu anlaşma hükümlerini net bir şekilde kararlılıkla takip etmektedir. Bugüne kadar da böyle oldu. Bundan sonra da bu anlaşma hükümlerine Türkiye harfiyen riayet ediyor, edecek. Teşekkür ediyorum" dedi.

Son dakika haberleri | Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin TBMM Başkanından açıklama: Türkiye, Montrö Anlaşması hükümlerine riayet edecek
Son dakika haberleri | Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin TBMM Başkanından açıklama: Türkiye, Montrö Anlaşması hükümlerine riayet edecek
Son dakika haberleri | Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin TBMM Başkanından açıklama: Türkiye, Montrö Anlaşması hükümlerine riayet edecek

YORUMLAR
500
Son dakika: Savaş akaryakıtı da etkiledi! Benzin ve motorine büyük zam, fiyat 17 lirayı geçti Son dakika: Savaş akaryakıtı da etkiledi! Benzin ve motorine büyük zam, fiyat 17 lirayı geçti Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan: 'Montrö'den taviz verilmemeli' Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan: 'Montrö'den taviz verilmemeli' MHP'li Karakaya Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini değerlendirdi Açıklaması MHP'li Karakaya Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini değerlendirdi Açıklaması

Türkiye, Ukrayna, Rusya, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin TBMM Başkanından açıklama: 'Türkiye, Montrö Anlaşması hükümlerine riayet edecek' - Son Dakika


Son Dakika
18:32 Rizespor Başkanı Kıran'dan Galatasaraylıları sinirlendirecek sözler: Fenerbahçe'yi tutacak hale geldiler
18:23 Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Putin'in yanında yer alan Kadirov'a ve Çeçenlere tepkiler çığ gibi büyüyor
18:09 Ukrayna ordusunun kamuflajını giyenler sabotaj yapmak isteyen Rus askerleri çıktı!
18:03 Yardım çağrısına cevap alamadı! Başarılı futbolcu, Ukrayna ordusuna katılıyor
18:00 Son Dakika: Putin, Ukrayna ordusuna darbe yapma çağrısında bulundu: Zelenski yönetimini devirin
17:26 Ukrayna ve Rusya'dan gelen açıklamalarla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 30 geriledi
17:22 Rasim Ozan Kütahyalı sonucu görünce baygınlık geçirdi! Barcelona eşleşmesi sevindirmedi
17:20 Aleyna Çakır davasında sonuç çıktı! Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi
17:17 Kameralara takılan görüntü akıllarda soru işareti bıraktı! Sovyetler Birliği bayrakları Rus tanklarında
16:58 Pique'den Galatasaray paylaşımı! Mesajla meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 18:43:31. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin TBMM Başkanından açıklama: "Türkiye, Montrö Anlaşması hükümlerine riayet edecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement