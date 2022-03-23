Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, Isparta'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, "Bugün itibarıyla 2023 sonuna kadar 200 yeraltı depolama tesisini hayata geçireceğiz, bu niye önemli? Yeraltı sularımızın daha etkin kullanılması, buharlaşma ve ekonomi adına çok büyük faydaları var." dedi.

Özkaldı, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından düzenlenen "İklim Değişikliği Etkisinde Yeraltı Suyu Yönetimi" paneline katıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonundaki panelde konuşan Özkaldı, yeraltı su kaynaklarının, yer üstü su kaynakları kadar çok kıymetli olduğunu söyledi.

Dünyadaki yeraltı sularının yüzde 65'inin tarımsal sulamada, yüzde 25'inin içmede, yüzde 10'unun da endüstri alanında kullanıldığını belirten Özkaldı, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmada, yeraltı suyu potansiyelimiz 18 milyar metreküp, bugün itibarıyla bunun 17 milyar metreküpünü tahsis etmişiz. Türkiye'de bunun yüzde 18'ini sulamada, yüzde 23'ünü içme ve kullanma suyu olarak yüzde 9'unu da sanayi hizmetlerinde kullanıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin yarı kurak bir coğrafyada yer alındığını belirten Özkaldı, yılda ortalama 574 milimetre su aldığını vurguladı.

Türkiye'de kişi başına düşen su miktarının 1300 yüz metreküp olduğunu aktaran Özkaldı, şöyle devam etti:

"Dünya sıralamasına bakıldığında bu durum bizi su zengini ve fakiri olmasak da su kısıtlığı yaşayan bir ülke olarak tanımlıyor. Yılda kullanılabilen yeraltı ve yer üstü toplamda 122 milyar metreküp suyumuz var. Bununda 58 milyar metreküpünü yani yüzde 70'ini tarımsal sulamada kullanıyoruz. Bu, dünya ortalamasına göre bir miktar yukarıdadır. Hedeflerimizi daha yukarı koyarak eski klasik sistemlerden daha modern, kapalı ve daha az su tüketen sistemlere geçmek üzere bu oranı önümüzdeki yıllarda azaltmalıyız. Geriye kalan yüzde 23'ünü de biz içme, kullanma ve sanayi maksatlı olarak kullanıyoruz."

Türkiye'de 180 milyar metreküp suyu depolayacak baraj, göletler olduğunu dikkati çeken Özkaldı, "112 milyar metreküp yıllık bir kullanma potansiyelimiz vardı, bu depolama tesislerini biz 180 milyar metreküp noktasına getirdik. Bundan da mutluluk duyuyoruz, yeterli mi? Değil tabii ki artan nüfus, gelişen sanayi ve suya olan ihtiyacı düşündükçe bunları her geçen gün artırmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Özkaldı, iklim değişikliğine ilişkin Devlet Su İşlerince önemli yeraltı depolama çalışmaları yapıldığını belirten Özkaldı, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla 2023 sonuna kadar 200 yeraltı depolama tesisini hayata geçireceğiz, bu niye önemli? Yeraltı sularımızın daha etkin kullanılması, buharlaşma ve ekonomi adına çok büyük faydaları var. Bir de yer üstü su kaynağı olmayan yerlerde küçük bir yeraltı depolama hem içme suyu hem de sulama ihtiyacını karşılıyor."

Panelde Özkaldı'ya, Süleyman Demirel Üniversitesince toplumsal katkı beraatı da verildi.

Panele, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Çarıkçı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, belediye başkanları ve öğrenciler katıldı.