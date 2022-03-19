Son dakika haberleri! Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "7 tahliye koridorundan 9 bin 145 kişiyi tahliye ettik" - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "7 tahliye koridorundan 9 bin 145 kişiyi tahliye ettik"

19.03.2022 01:55
Son dakika haberleri! Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "7 tahliye koridorundan 9 bin 145 kişiyi tahliye ettik"

Son dakika gelişmesine göre Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Ukrayna'da sivillerin tahliyesine dair rakamlara değinerek, 7 tahliye koridorundan 9 bin 145 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Ukrayna'da sivillerin tahliyesine dair rakamlara değinerek, 7 tahliye koridorundan 9 bin 145 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları aralıksız sürerken, Ukrayna tarafı ise sivillerin çatışma bölgelerinden tahliyesine devam ediyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada, ülkedeki sivillerin tahliyesine ilişkin verilere değinerek, "18 Mart tarihli 7 insani koridorlarından 9 bin 145 kişiyi tahliye ettik. Bin 124'ü çocuk olmak üzere 4 bin 972 Mariupol sakini Zaporijya'ya ulaştı. Sumi Bölgesi'nden 4 bin 173 kişi tahliye edildi. İnsani koridorlarda hareket eden Mariupol sakinleri için Berdyansk'a yakıt tedariki yapıldı. Zaporijya'dan Berdyansk'a gelen otobüslerle 500 kişi alındı. Yarın Berdyansk'a, Mariupol sakinlerinin tahliyesi için 10 otobüs gönderilecek. Harkov Bölgesi'nde anlaşma yapılan insani koridorlarda sessizlik rejiminin işgalciler tarafından ihlal edilmesi nedeniyle kentteki insani yardım koridorlarının çalışmasına ara verildi. 19 Mart'ta Harkov, Herson ve Luhansk bölgelerindeki insani yardım teslimatları için güzergahlar üzerinde çalışılıyor. Kiev Bölgesi'ndeki sivillerin tahliyesine yönelik de insani koridorların oluşturulması için çalışılıyor" ifadelerini kullandı. - KİEV

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Başbakan Yardımcısı, Mariupol, Ukrayna, Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: '7 tahliye koridorundan 9 bin 145 kişiyi tahliye ettik' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "7 tahliye koridorundan 9 bin 145 kişiyi tahliye ettik" - Son Dakika
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