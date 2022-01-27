Üye Girişi
Son dakika haberleri | Yunanistan'da Miçotakis hükümeti güven oylamasına gidiyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Yunanistan'da Miçotakis hükümeti güven oylamasına gidiyor

27.01.2022 20:17
Son dakika haberleri | Yunanistan'da Miçotakis hükümeti güven oylamasına gidiyor

Son dakika politika haberine göre Yunanistan ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Alexis Çipras, meclis oturumunda Başbakan Kyriakos Miçotakis hükümetine eleştiride bulunarak, güven oylaması talep etti.

Yunanistan ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Alexis Çipras, meclis oturumunda Başbakan Kyriakos Miçotakis hükümetine eleştiride bulunarak, güven oylaması talep etti.

Yunanistan'da Başbakan Kyriakos Miçotakis hükümeti güven oylamasına gidiyor. Yunanistan ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Alexis Çipras, Yunanistan Meclisi'nde hükümetin Covid-19 ile mücadelesini ve geçtiğimiz günlerde kar yağışı nedeniyle yaşanan kaos için eleştiride bulunarak meclise güven oylaması talep etti. Meclis'in önerge oylamasına, pazar günü yerel saatle 18.00'de başlayacağı açıklanırken, meclisteki 300 milletvekilinden 151'nin lehte oy vermesi ile ülkenin yeniden seçime gidebileceği belirtildi.

Yunanistan ana muhalefet lideri Çipras, Başbakan Miçotakis'in geçtiğimiz günlerdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üç gün boyunca ülkenin ve başkent Atina'da birçok bölgenin elektriksiz kaldığını belirterek, ülkede yaklaşık 23 bin kişinin hayatını kaybettiği Covid-19 ile mücadele konusunda hükümete eleştiride bulundu.

Çipras, "Günlerdir beklenen kötü hava sonunda Miçotakis personel durumunu kar altına gömdü ve binlerce vatandaşı kötü havanın insafına bıraktı. Kar, Başbakan ve hükümetin hatalarından ders alma iradesine ve yeteneğine sahip olduğuna dair umutları gömdü" ifadelerini kullandı.

Çipras ayrıca Covid-19 ile mücadele hakkında, "Hükümetin iktidarda kaldığı her saat 4 ila 5 vatandaşımız hayatını kaybediyor. Sağlık çalışanları olmadan, onlara gerektiği gibi yardım edemeyecekler. Ülkemizde toplam ölü sayısı 23 bine yakın. Ülkemiz Avrupa Birliği (AB) içinde en kötü durumda ve bu hiçbir stratejinin gizleyemediği bir durumdur" dedi.

"Artık gitme vaktiniz geldi"

Muhalefet lideri Çipras, "Yangınlarda, salgında, karda olduğu gibi her olayda devletin trajik başarısızlığı, ülkemizin uluslararası alanda son konumlara sürüklenmesini sağlayarak demokrasiye zarar veriyor. Çoğunluk mevcut hükümetten ve mevcut başbakandan olumlu ve iyi hiçbir şey bekleyemez" ifadelerini kullandı. Çipras, "Ülke nefes alsın diye hükümetin gitme vakti geldi. Çünkü yarım bir özür ile toplumun gazabına karşı koyamazsınız. Vatandaşlar ülkesinin bu kadar gerilemesini hak etmiyor" ifadelerini kullandı.

Ülkenin 1967-1974 yıllarındaki cunta rejiminden beri gördüğü en kötü hükümete karşı gensoru önergesi sunmaya karar verdiğini söyleyen Çipras, "Artık gitme vaktiniz geldi çünkü demokraside çıkmaz sokaklar yok. Demokrasi ve ilerlemeden yana olan tüm siyasi ve toplumsal güçleri Başbakan Miçotakis hükümetinin gitmesi için bizimle mücadele etmeye çağırıyoruz" dedi. - ATİNA

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Ana muhalefet, Yunanistan, Başbakan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Yunanistan'da Miçotakis hükümeti güven oylamasına gidiyor - Son Dakika


Son Dakika: MGK toplantısından Rusya-Ukrayna vurgusu! Taraflara tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunuldu Son Dakika: MGK toplantısından Rusya-Ukrayna vurgusu! Taraflara tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunuldu         
20:19
Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık         
20:01
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt         
16:26
Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda         
15:50
Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti         
15:40
Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında         
15:37
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01
Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini 2 katına çıkardı: 23,2 olarak bekliyoruz Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini 2 katına çıkardı: 23,2 olarak bekliyoruz         
11:40
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31

Son Dakika Haberleri
20:14 Son Dakika: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan Kılıdaroğlu'nun 6 milyar TL'lik ihale iddialarına yanıt: Cumhurbaşkanı ihaleye imza atmaz
20:01 Burak Elmas'tan Galatasaray'ın ağır topuna beklenmedik teklif!
20:00 Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık
19:43 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmeden önce görüştüğü Fikret Orman konuştu!
19:21 Son Dakika: Türkiye'de 27 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 82 bin 180 yeni vaka tespit edildi
19:21 Kuyumcu kuryesinden çaldıkları 16 kilo altını çuvalla toprağa gömdüler
19:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek zam müjdesi sonrası gözler hesaplara çevrildi! İşte kamu işçilerinin zamlı maaşları
19:03 Lokomotifin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
19:06 Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu! Hull City'nin yeni teknik direktörü tanıdık
18:03 Galatasaray'da sözleşmeleri gören Torrent'in başından aşağı kaynar sular döküldü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 20:23:18. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Yunanistan'da Miçotakis hükümeti güven oylamasına gidiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement